Про це глава МЗС Чехії зазначив у Twitter.

Липовський зауважив, що згоден з президентом України Володимиром Зеленським, що Рада безпеки ООН потребує реформування.

Останнім доказом цього є той факт, що інститут, який має забезпечувати мир, перейшов під контроль держави, котра порушує Статут ООН та загрожує безпеці всього світу своєю варварською поведінкою”, – написав міністр.

Зауважимо, з 1 квітня РФ на умовах ротації змінила Мозамбік та наразі головує у Раді безпеки ООН. У Twitter ООН була оприлюднена інформація щодо головування Росії протягом квітня 2023 року Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає необхідним реформувати Раду безпеки ООН на тлі головування Росії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба різко розкритикував “головування” РФ, зазначивши, що це “ляпас міжнародному співтовариству”. Дипломат також нагадав, що РФ поза законом у Разбезі ООН.

Своєю чергою, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель іронічно висловився щодо переходу головування в Раді Безпеки ООН до Росії, яке відбулося 1 квітня – в День сміху.

Довідка: Рада Безпеки ООН – постійно діючий орган Організації Об’єднаних Націй, на який покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов’язкові для виконання всіма членами ООН. До складу Ради Безпеки входять п’ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на основі ротації.