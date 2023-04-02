Міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський заявив, що Раду безпеки ООН необхідно реформувати. Так, він підтримав заклик президента України Володимира Зеленського.

Про це глава МЗС Чехії зазначив у Twitter.

Липовський зауважив, що згоден з президентом України Володимиром Зеленським, що Рада безпеки ООН потребує реформування.

Останнім доказом цього є той факт, що інститут, який має забезпечувати мир, перейшов під контроль держави, котра порушує Статут ООН та загрожує безпеці всього світу своєю варварською поведінкою”, – написав міністр.

Souhlasím s @ZelenskyyUa, že Radu bezpečnosti OSN je potřeba reformovat. Posledním důkazem je skutečnost, že instituci, která má zajišťovat mír, začal předsedat stát, který porušuje Chartu OSN 🇺🇳 a svým barbarským chováním ohrožuje bezpečnost celého světa. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 2, 2023

Зауважимо, з 1 квітня РФ на умовах ротації змінила Мозамбік та наразі головує у Раді безпеки ООН. У Twitter ООН була оприлюднена інформація щодо головування Росії протягом квітня 2023 року Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає необхідним реформувати Раду безпеки ООН на тлі головування Росії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба різко розкритикував “головування” РФ, зазначивши, що це “ляпас міжнародному співтовариству”. Дипломат також нагадав, що РФ поза законом у Разбезі ООН.

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2023

Своєю чергою, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель іронічно висловився щодо переходу головування в Раді Безпеки ООН до Росії, яке відбулося 1 квітня – в День сміху.

Довідка: Рада Безпеки ООН – постійно діючий орган Організації Об’єднаних Націй, на який покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов’язкові для виконання всіма членами ООН. До складу Ради Безпеки входять п’ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на основі ротації.