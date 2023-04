Про це глава МЗС Чехії зазначив у Twitter.

Липовський зауважив, що згоден з президентом України Володимиром Зеленським, що Рада безпеки ООН потребує реформування.

Зауважимо, з 1 квітня РФ на умовах ротації змінила Мозамбік та наразі головує у Раді безпеки ООН. У Twitter ООН була оприлюднена інформація щодо головування Росії протягом квітня 2023 року Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає необхідним реформувати Раду безпеки ООН на тлі головування Росії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба різко розкритикував “головування” РФ, зазначивши, що це “ляпас міжнародному співтовариству”. Дипломат також нагадав, що РФ поза законом у Разбезі ООН.

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2023