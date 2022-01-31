Про це Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу.
За словами глави МЗС, саме “тонни військової допомоги” для України від Заходу є “тоннами аргументів”, які стримують Російську Федерацію від ескалації.
“Ці десятки тонн зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають в Україну – це тонни аргументів, які посилюють нашу переговорну позицію. Як не парадоксально це звучить, але зброя нам потрібна для того, щоб не довелось її застосовувати”, – підкреслив Кулеба.
Міністр також подякував Великій Британії, яка заявила про готовність накласти арешт на майно російських олігархів.
“Ми закликаємо наших союзників бути готовими до таких дій, адже вони надважливі для стримування російської влади від необдуманих рішень. Коли у Кремлі усвідомлять, що на кону їхні активи, нерухомість та кошти за кордоном – їхні гарячі голови охолонуть”, – вважає глава українського МЗС.
Окрім цього Дмитро Кулеба назвав візити західних посадовців до України ще одним елементом стратегії стримування російського президента Володимира Путіна від вторгнення.
“Нікому не відомо, що в голові у Путіна, проте коли до України раз за разом приїжджають західні топ-посадовці, ризики військової ескалації знижуються”, – підкреслив чиновник.
- Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Російську Федерацію відвести війська від кордонів України та з тимчасово окупованих територій з метою переконання у серйозності своїх заяв щодо небажання війни.
- Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що та кількість російських військ, яка на даний час розташована вздовж кордону України, недостатня для повномасштабного вторгнення.
- Раніше повідомлялось, що Україна зможе отримати від Польщі військову допомогу та озброєння.