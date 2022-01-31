Очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував допомогу низки країн, які на тлі можливого вторгнення РФ забезпечують Україну озброєнням.

Про це Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу.

За словами глави МЗС, саме “тонни військової допомоги” для України від Заходу є “тоннами аргументів”, які стримують Російську Федерацію від ескалації.

“Ці десятки тонн зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають в Україну – це тонни аргументів, які посилюють нашу переговорну позицію. Як не парадоксально це звучить, але зброя нам потрібна для того, щоб не довелось її застосовувати”, – підкреслив Кулеба.

Міністр також подякував Великій Британії, яка заявила про готовність накласти арешт на майно російських олігархів.

“Ми закликаємо наших союзників бути готовими до таких дій, адже вони надважливі для стримування російської влади від необдуманих рішень. Коли у Кремлі усвідомлять, що на кону їхні активи, нерухомість та кошти за кордоном – їхні гарячі голови охолонуть”, – вважає глава українського МЗС.

Окрім цього Дмитро Кулеба назвав візити західних посадовців до України ще одним елементом стратегії стримування російського президента Володимира Путіна від вторгнення.