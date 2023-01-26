Очільниця міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна приїхала до Одеси. Її візит має на меті продемонструвати підтримку України.

Про це глава МЗС написала у Twitter.

“В Одесі! Щоб продемонструвати підтримку Францією суверенітету України, сьогодні, як і вчора”, — написала вона.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба у Twitter подякував Катрін Колонні за сміливість. Міністр наголосив на важливості українсько-французького партнерства для припинення російської агресії та відновлення миру.