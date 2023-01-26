Про це глава МЗС написала у Twitter.
“В Одесі! Щоб продемонструвати підтримку Францією суверенітету України, сьогодні, як і вчора”, — написала вона.
Глава української дипломатії Дмитро Кулеба у Twitter подякував Катрін Колонні за сміливість. Міністр наголосив на важливості українсько-французького партнерства для припинення російської агресії та відновлення миру.
“Ласкаво просимо до Одеси! Дякуємо за ваш сміливий візит. З нетерпінням чекаю на обговорення ролі Франції у міжнародній танковій коаліції, ініціативи “Зерно з України” та Формули миру. Українсько-французьке партнерство залишається вирішальним для припинення російської агресії та відновлення миру”, — зазначив глава МЗС України.
- Французька делегація під час візиту до Харкова передала місту 181 генератор, придбаний за кошти французьких підприємців.