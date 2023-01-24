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Глава МЗС ФРН Бербок закликала Європу до згуртованості у військовій допомозі Києву

24 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до згуртованості європейців у дискусіях щодо збільшення військової допомоги Україні. Вона наголосила, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти європейського світопорядку, європейської системи правосуддя.

Вівторок, 24 січня 2023, 22:44
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Про це інформує Deutsche Welle.

Міністерка наголосила, що Україні необхідно надавати більше військової допомоги, але також і більше підтримувати її в інших сферах, зокрема у питаннях гуманітарної допомоги та притягнення Росії до відповідальності.

На питання про позицію Берліна щодо можливих постачань Україні танків Leopard німецького виробництва, Бербок закликала відмовитися від взаємних звинувачень європейських країн, адже такі суперечки лише поділяють Європу, від чого тішиться лише Росія та її президент Володимир Путін.

Так, ми повинні більше робити для оборони України. Так, ми повинні робити більше і в питанні танків. Але головна і вирішальна деталь полягає в тому, щоб робити це спільно, а не кидатися звинуваченнями в Європі, тому що ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного”, – додала глава МЗС ФРН.

Глава німецького уряду Олаф Шольц неодноразово піддавався критиці, зокрема й серед соратників з правлячої коаліції, за нерішучість у питанні постачання танків Україні. Офіційний Берлін пояснює свою позицію зважуванням загрози ескалації війни Росії проти України та необхідністю міжнародної координації у питанні військової допомоги Києву.

Стало відомо, що після місяців дебатів канцлер ФРН Олаф Шольц вирішив спорядити в Україну танки Leopard 2. Ймовірно, танки Abrams зі США також передадуть Києву.

Довідка. Leopard – німецький танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння Бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.

Теги: Бербок, дебати, заклик, згуртованість, міністерка, Німеччина, озброєння України

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