Очільник МЗС Китаю Цінь Ган порівняв будь-яку військову допомогу Росії до постачання зброї США до Тайваню. Він розкритикував Штати через "втручання" в справи іншої країни.

Про це повідомляє CNN.

“Чому США просять Китай не надавати зброю Росії, в той час, як самі продовжують продавати зброю Тайваню?” — запитав Цінь Ган під час пресконференції.

За його словами, втручання високопосадовців США в питання Тайваню є “абсурдним”. Цінь назвав це “справою китайського народу”.

“Жодна інша країна не має права в неї втручатися”, — сказав він.

Глава МЗС повторив позицію Китаю, що країна відмовляється виключати застосування сили для повернення Тайваню під свій контроль. КНР неодноразово заявляла, що вважає демократичний Тайвань частиною своєї території, хоча ніколи не контролювала його.

“Ми будемо продовжувати працювати з найбільшою щирістю і докладати максимальних зусиль для мирного возз’єднання. Тим часом ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів “, — сказав він.

Міністр назвав російський напад на Україну “кризою”, яку їхня країна не створювала. За його словами, КНР не є “стороною кризи і не надавав зброю жодній зі сторін”.

“Китай завжди виносить власне судження і приймає рішення щодо цієї позиції незалежно, виходячи з суті питання”, — сказав Цінь. “Між війною і миром ми обрали мир; між санкціями і діалогом ми обрали діалог; між роздмухуванням полум’я і зниженням температури ми обрали останнє”.