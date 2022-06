Міністр опублікував повідомлення у Twitter.

До національного свята він побажав позбутися імперських амбіцій.

“Сьогодні РФ відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави”, – написав міністр.

#Russia is marking its National, I wish defeat in the aggressive war against #Ukraine , abandoning imperial ambitions and ultimately creation of modern and democratic country #RussiaDay2022 🇷🇺

Раніше Едгарс Ринкевичс закликав не перейматись “емоційним благополуччям” держав-агресорів. За його словами, фрази, як у президента Франції Емманюеля Макрона щодо “не принижувати Росію”, не оцінять в таких державах.

“Демократичний світ повинен захищати передусім цінності та честь, не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів, вони все одно не оцінять цю незвичайну доброту”, – зазначив Ринкевичс.

Зазначимо, що попри заклики “не принижувати Росію” — Макрон назвав рішення вдертися до України фундаментальною історичною помилкою.

The democratic world must defend values and honour first, we should not get overexcited about the emotional well-being of aggressors, they are not going to appreciate this extraordinary kindness anyway

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 6, 2022