Міністр опублікував повідомлення у Twitter.
До національного свята він побажав позбутися імперських амбіцій.
“Сьогодні РФ відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави”, – написав міністр.
#Russia is marking its National, I wish defeat in the aggressive war against #Ukraine, abandoning imperial ambitions and ultimately creation of modern and democratic country #RussiaDay2022 🇷🇺
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2022
Раніше Едгарс Ринкевичс закликав не перейматись “емоційним благополуччям” держав-агресорів. За його словами, фрази, як у президента Франції Емманюеля Макрона щодо “не принижувати Росію”, не оцінять в таких державах.
“Демократичний світ повинен захищати передусім цінності та честь, не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів, вони все одно не оцінять цю незвичайну доброту”, – зазначив Ринкевичс.
Зазначимо, що попри заклики “не принижувати Росію” — Макрон назвав рішення вдертися до України фундаментальною історичною помилкою.
The democratic world must defend values and honour first, we should not get overexcited about the emotional well-being of aggressors, they are not going to appreciate this extraordinary kindness anyway
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 6, 2022
- Нагадаємо, Німеччина заблокувала передачу танків Leopard 2A4 їхнього виробництва, які Іспанія планувала надати Україні. Мадриду довелося вибачатися перед Берліном за раніше ухвалене рішення.
- Російська Федерація знову вдалася до геополітичного шантажу. Цього разу країна-агресор погрожує Польщі за те, що та нарощує сили НАТО на своїй території.