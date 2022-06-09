Про це повідомляє LRT.
“Лише держава, якою керують звірі могла розпочати війну подібну до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Не дивуюся, що й в політиці вони поводять себе не за людськими нормами”, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Також він додав, що Литва має реагувати відповідним чином – бути готовою захищати себе як самостійно, так і разом зі своїми партнерами. Це може здійснюватися політичними, дипломатичними чи іншими методами.
Нагадаємо, що російський депутат від “Єдиної Росії” Євген Федоров запропонував скасувати постанову Держради СРСР “Про визнання незалежності Литовської Республіки” від 6 вересня 1991 року. Відповідний законопроєкт він вніс на розгляд до Держдуми РФ.
- У Держдумі РФ депутат від провладної “Єдиної Росії” Євген Федоров запропонував скасувати постанову від 6 вересня 1991 року про визнання незалежності Литви.
- 7 червня держдума РФ ухвалила одразу у другому та третьому читаннях закони про невиконання постанов Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесених після 15 березня 2022 року. Виплати грошових компенсацій на виконання рішень ЄСПЛ, винесених до 15 березня, можуть здійснюватися виключно у рублях і лише на рахунки російських банках.
- Деякі російські авіакомпанії думають про створення турецьких перевізників. Для того, щоб обійти санкції, які не дозволяють їм орендувати літаки та мати доступ до об’єктів технічного обслуговування й ремонту після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.