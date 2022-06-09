Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва має реагувати відповідним чином на ідею Держдуми РФ відкликати визнання незалежності Литви. Тому Вільнюс має бути готовим захищати себе.

Про це повідомляє LRT.

“Лише держава, якою керують звірі могла розпочати війну подібну до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Не дивуюся, що й в політиці вони поводять себе не за людськими нормами”, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Також він додав, що Литва має реагувати відповідним чином – бути готовою захищати себе як самостійно, так і разом зі своїми партнерами. Це може здійснюватися політичними, дипломатичними чи іншими методами.

Нагадаємо, що російський депутат від “Єдиної Росії” Євген Федоров запропонував скасувати постанову Держради СРСР “Про визнання незалежності Литовської Республіки” від 6 вересня 1991 року. Відповідний законопроєкт він вніс на розгляд до Держдуми РФ.