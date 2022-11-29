Про це він повідомив у Twitter.

У Міністерстві закордонних справ Литви закликали “зберігати спокій”.

“Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки”, — написав він.

У Бухаресті (Румунія) сьогодні стартує саміт НАТО. Під час нього зберуться міністри закордонних справ країн Альянсу.

DW писало, що під час саміту мають намір обговорити посилення наданої допомоги України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був переконаний, що НАТО ще раз заявить про підтримку України.

“Тут, у Бухаресті, міністри закордонних справ країн НАТО обговорять шляхи посилення нашої підтримки України, а також інших партнерів, які стикаються з тиском Росії — Боснії і Герцеговини, Грузії та Молдови”, — сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО “не може дозволити Путіну перемогти”. Якби це сталося, то інші авторитарні лідери у всьому світі зрозуміли б, що можуть досягти своєї мети за допомогою військової сили, що “зробить світ більш небезпечним місцем для всіх нас”. Він пояснив, що підтримувати Україні це в інтересах безпеки НАТО.