Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс звинуватив Берлін у тому, що Німеччина побоюється поставити Росію на межу поразки в Україні.

Про це повідомляє DW.

23 січня на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств ЄС у Брюсселі Ландсбергіс наголосив, що першочергово необхідно побороти “страх”.

Я думаю, що найважливіше, що нам слід обговорити, це страх. – заявив він. – Ми маємо подолати страх перед тим, щоб побороти Росію, коли йдеться про додаткові санкції або про додаткову військову допомогу Україні”.

Так, за його словами, від посилення санкцій чи військової допомоги європейців утримує страх перед тим, що станеться, якщо Росія програє у війні. На питання, чи побоюється він початку ядерної війни, литовський міністр відповів, що Москва має зазнати поразки.

Якщо ми не готуватимемося до того, що Росія програє війну, то ми несерйозно ставимося до допомоги Україні для її перемоги, – зазначив він. – Якщо прийняти цей факт, то відповідати на решту питань, за словами Ландсбергіса, стане набагато простіше. Тоді ми зможемо постачати всю зброю, яка потрібна Україні, і ми можемо вводити проти Росії такі санкції, які завадять їй вести війну, і тим самим ми зможемо допомогти Україні дійсно повернути всі її території”.

Говорячи про постачання танків Україні, Ландсбергіс зазначив, що йому не хотілося б більше чекати жодного дня, щоб Київ їх отримав, але доводиться це робити. Він висловив сподівання, що дискусії щодо танків, що продовжуються, врешті приведуть до позитивного рішення.

Зауважимо, 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.