Сьогодні, 10 січня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок з неанонсованим візитом прибула до України й відвідала Харків.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, а також пресслужба МЗС Німеччини.

“Сьогодні Анналена Бербок відвідала воєнний Харків, де Росія завдала величезних страждань. Сьогодні Харків є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не сумніваюся, що німецька військова допомога надійде й далі”, – написав Дмитро Кулеба.

Своєю чергою, Анналена Бербок заявила, що Харків є символом абсолютного божевілля російсько-загарбницької війни в Україні та нескінченних страждань, з якими щодня стикаються люди, особливо тут, на сході країни.

У своїй заяві перед зустріччю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, Бербок висловив підтримку та солідарність Німеччини з українцями, які протистоять широкомасштабному вторгненню РФ в умовах холодної зими.

Крім того, глава МЗС Німеччини зазначила, що важливо не випускати з поля зору місце України в Європі та її бажання приєднатися до ЄС.

“Для мене важливо, щоб навіть у цю воєнну зиму ми не втратили уваги щодо місця України в нашій європейській родині. Українці щодня борються за право на незалежне життя. Вони бачать своє майбутнє в Європі, в ЄС. Тому я також хотіла б поговорити про прогрес, досягнутий у процесі вступу. Як федеральний уряд, ми хочемо зробити конкретні пропозиції Україні, щоб досягти прогресу у зміцненні верховенства права, незалежних інституцій та боротьби з корупцією, а також у наближенні до стандартів ЄС”, – наголосила Анналена Бербок.