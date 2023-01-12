12 січня під час відвідин бази Всесвітньої продовольчої програми ООН міністерка закордонних справ ФРН Анналено Бербок наголосила, що російська агресія проти України посилила продовольчу кризу у всьому світі. Вона звинуватила лідера РФ Путіна у використанні продовольства як зброю.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Німеччина та Франція спільно пообіцяли Ефіопії подальшу допомогу у боротьбі з продовольчою кризою, що посилилася на тлі російської збройної агресії проти України.

Російський президент Володимир Путін використовує зерно, продовольство як зброю. Це ускладнює і без того драматичну ситуацію з продовольством у всьому світі, тому важливо, щоб ми реагували на жорстоку російську агресивну війну не лише допомогою Україні, а й значним розширенням нашої гуманітарної, продовольчої допомоги в усьому світі”, – зазначали глава німецького відомства.

В Ефіопії нині лютує сильна посуха. Ця країна залежить від постачання зерна та добрив з України та РФ. За оцінками ООН, в Ефіопії майже голодують близько 22 млн осіб. У зв’язку з цим Бербок заявила, що доступ до продовольства – це одне з прав людини. На її переконання, продовольство не може зазнавати військового нападу.

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Анналена Бербобк назвала примітним те, що Україна, яка зазнала нападу, сама жертвує зерно, сприяючи тому, щоб “люди в Ефіопії теж не ставали жертвами російської агресивної війни”.

Наприкінці грудня з України до Джибуті транспортували 25 тисяч тонн пшениці, яка тепер розподілять серед тих, хто її потребує.

Раніше Анналена Бербок вже заявляла, що Росія свідомо використовує зерно як інструмент у гібридній війні.