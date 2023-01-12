Про це повідомляє Deutsche Welle.
Німеччина та Франція спільно пообіцяли Ефіопії подальшу допомогу у боротьбі з продовольчою кризою, що посилилася на тлі російської збройної агресії проти України.
Російський президент Володимир Путін використовує зерно, продовольство як зброю. Це ускладнює і без того драматичну ситуацію з продовольством у всьому світі, тому важливо, щоб ми реагували на жорстоку російську агресивну війну не лише допомогою Україні, а й значним розширенням нашої гуманітарної, продовольчої допомоги в усьому світі”, – зазначали глава німецького відомства.
В Ефіопії нині лютує сильна посуха. Ця країна залежить від постачання зерна та добрив з України та РФ. За оцінками ООН, в Ефіопії майже голодують близько 22 млн осіб. У зв’язку з цим Бербок заявила, що доступ до продовольства – це одне з прав людини. На її переконання, продовольство не може зазнавати військового нападу.
Анналена Бербобк назвала примітним те, що Україна, яка зазнала нападу, сама жертвує зерно, сприяючи тому, щоб “люди в Ефіопії теж не ставали жертвами російської агресивної війни”.
Наприкінці грудня з України до Джибуті транспортували 25 тисяч тонн пшениці, яка тепер розподілять серед тих, хто її потребує.
Раніше Анналена Бербок вже заявляла, що Росія свідомо використовує зерно як інструмент у гібридній війні.
- Заступниця директора всесвітньої продовольчої програми World Food Programme в Україні Маріанна Уорд повідомила, що програма ООН придбала ще 60 тисяч тонн української агропродукції для Ефіопії.
- Попри перешкоди, пов’язані з широкомасштабною війною Росії проти України, обсяги українського експорту у 2022 році сягнули майже 100 млн тонн.
- За 11 місяців 2022 року Україна експортувала 50,9 мільйона тонн агропродукції на загальну суму 21,1 мільярда доларів.