Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок має намір вислати з країни понад 30 дипломатів РФ. Раніше німецькі органи безпеки заявили, що представники РФ можуть використати свій дипломатичний імунітет для вербування інформаторів з метою саботажу чи поширення дезінформації.

Про це повідомляє Focus.

Раніше глава МВС ФРН Ненсі Фазер зазначила, що необхідно рішучіше діяти проти московських шпигунів.

Згідно з висновками органів безпеки, підозрювані посланці використовують свій дипломатичний імунітет, щоб незаконно вербувати німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та війська для агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.

Бербок підтримала колегу, тож нині вона планує видворити понад 30 російських дипломатів, акредитованих у Берліні.

Федеральний уряд знає, що масове видворення спійманих лідерів агентів не залишиться без наслідків. У МЗС очікують, що “натомість Кремль оголосить ще більшу кількість німецьких дипломатів небажаними”.

Це висилання російських дипломатів із країни може тати одним із наймасовіших з початку повномасштабного військового вторгнення РФ до України. Нині у Німеччині продовжує працювати близько 160 співробітників дипломатичної місії РФ.

У Німеччині досі триває слідство щодо співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) Карстена Л., якого підозрюють у шпигунстві на Росію. Зауважимо, у грудні минулого року за підозрою у державній зраді арештували Карстена Л. Кремль міг отримувати секретні дані щодо ситуації в Україні через нього. Не виключено, що розвідника могли шантажувати.