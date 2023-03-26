Про це повідомляє Focus.
Раніше глава МВС ФРН Ненсі Фазер зазначила, що необхідно рішучіше діяти проти московських шпигунів.
Згідно з висновками органів безпеки, підозрювані посланці використовують свій дипломатичний імунітет, щоб незаконно вербувати німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та війська для агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.
Бербок підтримала колегу, тож нині вона планує видворити понад 30 російських дипломатів, акредитованих у Берліні.
Федеральний уряд знає, що масове видворення спійманих лідерів агентів не залишиться без наслідків. У МЗС очікують, що “натомість Кремль оголосить ще більшу кількість німецьких дипломатів небажаними”.
Це висилання російських дипломатів із країни може тати одним із наймасовіших з початку повномасштабного військового вторгнення РФ до України. Нині у Німеччині продовжує працювати близько 160 співробітників дипломатичної місії РФ.
У Німеччині досі триває слідство щодо співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) Карстена Л., якого підозрюють у шпигунстві на Росію. Зауважимо, у грудні минулого року за підозрою у державній зраді арештували Карстена Л. Кремль міг отримувати секретні дані щодо ситуації в Україні через нього. Не виключено, що розвідника могли шантажувати.
- У Польщі направили до суду обвинувальний акт проти громадян Росії та Білорусі. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ).
- У Любляні (Словенія) викрито двох іноземних громадян, які шпигували на користь Росії. Співробітники Служби розвідки і безпеки затримали їх.
- За даними ЗМІ, російським шпигунам з ФСБ не вдалось правильно зрозуміти, як буде діяти Україна у випадку повномасштабного вторгнення. Якщо ж вони все-таки розуміли, яким буде спротив, то вони не змогли або ж не захотіли передати ці оцінки президенту РФ Володимиру Путіну.
- В Австрії викрито шпигуна з Росії, який передавав Москві засекречені дані. Інформація, зокрема, стосувалася війни в Україні.
- У жовтні у Норвегії звинуватили у шпигунстві російського розвідника Михайла Мікушина, який вдавав з себе співробітника Арктичного університету Тромсе бразильця Жосе Ассіса Джіаммаріа.