Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала зусилля Казахстану щодо дистанціювання від РФ та твердої позиції щодо війни в Україні.

Про це повідомляє DW.

Під час поїздки до Астани міністерка заявила 31 жовтня, що заслуговує на повагу те, як колишня радянська республіка, попри складне географічне положення, демонструє свою позицію щодо нападу РФ на Україну.

“Казахстан неодноразово давав зрозуміти, що підтримує міжнародний порядок”, – наголосила Бербок, нагадавши, що Астана не стала на бік Москви під час голосування в ООН щодо резолюції із засудженням російського вторгнення. Під час голосування з цього питання Казахстан утримався.

Бербок, яка вирушила до Казахстану та Узбекистану у складі бізнес-делегації, запропонувала Астані тіснішу економічну співпрацю. Вона наголосила, що Німеччина – на відміну від РФ та Китаю – пропонує відносини на рівних.

Глава німецького зовнішньополітичного відомства зазначила, що Казахстан має величезний потенціал для відновлюваних джерел енергії. Серед конкретних проєктів Бербок назвала контракт одного німецького підприємства щодо створення вітропарку розміром із федеральну землю Бранденбург. Крім того, на Каспійському морі планується запустити спільний проєкт у галузі водневої енергетики.

Водночас глава МЗС ФРН наголосила, що “стійке процвітання досягається лише там, де поважають та захищають права людей”. Дотримання “наших цінностей, таких як верховенство закону, демократія та справедливі правила” відповідає також і економічним інтересам, додала Анналена Бербок.

Казахстан продовжує дистанціюватись від РФ на тлі повномасштабної війни в Україні. Цього разу країна вирішила вийти зі спільного проєкту із забезпечення кібербезпеки. Казахський оператор “Транстелеком” відмовився від подальшої співпраці з колишньою структурою Сбєрбанку, компанією “Безпечна інформаційна зона”.

Раніше президент Казахстану однозначно дав зрозуміти, що не має наміру порушувати західні обмеження заради допомоги РФ. “Санкції є санкції. Тим більше ми отримуємо повідомлення про вторинні санкції з боку Заходу”, — заявив він на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. За словами міністра закордонних справ Мухтара Тлеуберді, всі угоди з РФ, які потенційно можуть порушувати режим санкцій, знаходяться на контролі влади США та ЄС.