Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок звинуватила російську владу в спробі повністю підкорити собі Україну. За її словами, зроблені раніше заяви Лаврова, про те, що РФ "допоможе українському народу" позбутися "абсолютно антинародного та антиісторичного режиму", "вкотре продемонстрували глибокий рівень зневаги російської влади до демократичного вибору України".

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

“Ніхто тепер не може стверджувати, що Росія виступає за щось інше, окрім повного підпорядкування України та її народу”, – заявила політик 26 липня на зустрічі з чеським колегою Яном Липавським у Празі.

Темами переговорів були проблема так званого кругового постачання німецького озброєння для України та міжнародне співробітництво у боротьбі з лісовими пожежами у національному парку Чеська Швейцарія.

Кругові постачання зброї – це передача східноєвропейським партнерам по НАТО, на озброєнні яких досі залишалася бойова техніка радянського виробництва, західних озброєнь в обмін на ті, які вони постачають українській армії, яка відбиває російську агресію.

Бербок зазначила, що цей процес, раніше запущений із Прагою, “добре просувається” вперед. За словами міністерки, Чехія вже здійснила постачання в Україну. Наразі розробляється контракт “про те, як ми поповнюватимемо постачання з німецького боку за допомогою промисловості”. У нинішній ситуації необхідне озброєння просто не можна зняти “з полиці”, пояснила міністр.

Тим часом пряма передача танків з Німеччини в Україну не планується, зауважила глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

“Ми знаємо, що у нас у запасі — недостатньо матеріалів, щоб постачати їх безпосередньо”, – пояснила Бербок.

За її словами, основна цінність схеми — в її оперативності. Аналогічний процес передбачався з іншими партнерами Берліна, наприклад, — з Польщею.

Щодо цього кругового постачання раніше Анналена Бербок висловлювалася менш оптимістично.

Коментар Лаврова щодо нібито “антинародного” режиму в Києві пролунав 24 липня під час зустрічі в Каїрі з постпредами Ліги арабських держав. Міністр стверджував, що РФ “шкода український народ”, що заслуговує “набагато кращого”. Очільник російського МЗС заявив, що Кремль вирішив змінити “географічні завдання” у повномасштабній війні проти України. Тепер РФ претендує не тільки на Донецьку та Луганську області, але й на низку інших українських регіонів.