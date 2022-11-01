Глава МЗС Німеччини в Узбекистані закликала не допустити зростання впливу РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час триденного турне до країн Центральної Азії закликала розширювати партнерство. 1 листопада, після переговорів з главою МЗС Володимиром Норовим у Ташкенті, Бербок заявила, що своїм візитом до Узбекистану і раніше – до Казахстану – вона хоче послати сигнал про співпрацю колишнім радянським республікам.

Про це пише DW.

Виступаючи перед журналістами, міністерка закликала не допустити безперешкодного посилення у Центральній Азії впливу РФ та Китаю. На пресконференції Бербок порушила тему відносин Німеччини з КНР. Незадовго до першого візиту до Пекіна канцлера ФРН Олафа Шольца вона нагадала про необхідність чітко заявити позицію Берліна щодо чесної конкуренції, прав людини та визнання міжнародного законодавства.

Глава МЗС Німеччини також заявила про необхідність змін у німецькій політиці щодо КНР.

“Ми, федеральний уряд Німеччини, маємо розробити нову стратегію щодо Китаю, оскільки китайська політична система за останні роки радикально змінилася”, – зазначила глава німецького відомства.

Шляхом розширення співробітництва з Узбекистаном та Казахстаном Берлін сподівається скоротити залежність від Китаю в галузі видобутку корисних копалин. Напередодні Бербок завітала до Астани.

Як очікується, 3 листопада Олаф Шольц вирушить до Китаю, це буде його перший візит до цієї країни після вступу на посаду федерального канцлера. В останні тижні він, серед іншого, розкритикував свою позицію щодо продажу китайської держкомпанії частки в одному з вантажних терміналів гамбурзького порту. Проти цього виступали інші учасники правлячої коаліції – представники Вільної демократичної партії та “зелені”.