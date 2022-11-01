Глава МЗС Німеччини в Узбекистані закликала не допустити зростання впливу РФ

Про це пише DW.
Виступаючи перед журналістами, міністерка закликала не допустити безперешкодного посилення у Центральній Азії впливу РФ та Китаю. На пресконференції Бербок порушила тему відносин Німеччини з КНР. Незадовго до першого візиту до Пекіна канцлера ФРН Олафа Шольца вона нагадала про необхідність чітко заявити позицію Берліна щодо чесної конкуренції, прав людини та визнання міжнародного законодавства.
Глава МЗС Німеччини також заявила про необхідність змін у німецькій політиці щодо КНР.
“Ми, федеральний уряд Німеччини, маємо розробити нову стратегію щодо Китаю, оскільки китайська політична система за останні роки радикально змінилася”, – зазначила глава німецького відомства.
Шляхом розширення співробітництва з Узбекистаном та Казахстаном Берлін сподівається скоротити залежність від Китаю в галузі видобутку корисних копалин. Напередодні Бербок завітала до Астани.
Як очікується, 3 листопада Олаф Шольц вирушить до Китаю, це буде його перший візит до цієї країни після вступу на посаду федерального канцлера. В останні тижні він, серед іншого, розкритикував свою позицію щодо продажу китайської держкомпанії частки в одному з вантажних терміналів гамбурзького порту. Проти цього виступали інші учасники правлячої коаліції – представники Вільної демократичної партії та “зелені”.
- Раніше Анналена Бербок привітала зусилля Казахстану щодо дистанціювання від РФ та твердої позиції щодо війни в Україні.
- Казахстан продовжує дистанціюватись від РФ на тлі повномасштабної війни в Україні. Цього разу країна вирішила вийти зі спільного проєкту із забезпечення кібербезпеки. Казахський оператор “Транстелеком” відмовився від подальшої співпраці з колишньою структурою Сбєрбанку, компанією “Безпечна інформаційна зона”.
- Після того, як у РФ оголосили про часткову мобілізацію, такі країни, як Казахстан, Киргизстан та Узбекистан заборонили своїм громадянам, які живуть на території РФ, брати участь у війні проти України. Порушення цієї заборони каратиметься позбавленням волі.