російсько-українська війна
17:54 Глава МЗС Німеччини в Узбекистані закликала не допустити зростання впливу РФ
17:45 Письменник Стівен Кінг пригрозив залишити Twitter через «галочку» за підписку
17:36 Росія продовжує використовувати проти України заборонені фосфорні бомби
17:08 В Україні спростили процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта
17:02 Ердоган провів телефонну розмову з Путіним стосовно «зернової угоди»
16:53 Студенти іранського університету продовжують протестувати, попри суворі попередження сил безпеки – Reuters
16:34 Помічниця держсекретаря США прибула до України
16:09 На початку листопада Іран відправить РФ понад 200 бойових дронів – Міноборони
15:46 У чеському МВС заявили, що українські переселенці, які виїхали в Україну, можуть повернутися в ЄС на зиму
15:22 В Україні розпочинають проєкт «Дунайський зерновий шлях»
15:13 На відновлення Київської області знадобиться 30 мільярдів гривень — Олексій Кулеба
15:10 Україна отримала від Японії понад 2 млн доларів на закупівлю медичного обладнання
15:06 «Укрпошта» оголосила голосування за найкращу новорічну марку
14:42 У Повітряних силах пояснили, чому РФ обмежила застосування іранських дронів-камікадзе
14:40 В Євросоюзі вважають безпідставним рішення Росії вийти з «зернової угоди»
14:38 Нове опитування в «Дії»: українці можуть обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023
14:37 Кремль заявив, що указ від Путіна про завершення «часткової мобілізації» у РФ не потрібен
14:14 The New York Times опублікував перелік країн, які наростили торгівлю з РФ за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну
14:14 Іран планує передати РФ додаткову зброю, зокрема балістичні ракети, для використання у війні проти України – СNN
14:06 В «ЄС» обурені рішенням виділити 2 мільярди гривень на фінансування марафону «Єдині новини»
13:58 У Києві жовтень був одним з найтепліших за майже 150 років
13:24 З портів України вийшли ще три судна, попри заяви Росії про припинення «зернової угоди» — Reuters
13:20 Донеччина: протягом доби окупанти обстріляли 13 населених пунктів, є загиблі та поранені
13:17 В окупованому Бердянську внаслідок вибуху поранено так званого «заступника голови адміністрації міста»
13:03 Прем’єр-міністр Греції розкритикував Туреччину за «балансування між Україною та Росією»
13:03 Мешканця Дніпра засудили до 5 років ув’язнення за надання ворогу даних про переміщення ЗСУ
12:49 США передадуть Україні вісім систем NASAMS
12:35 Українське МЗС закликало виключити Росію з G20
12:25 Сили безпеки Ірану вбили школярку, яка видалила зі своїх шкільних підручників зображення засновника Ісламської Республіки
12:14 В ЄС назвали призов кримських татар до російської армії порушенням міжнародного права
12:09 В Одеському порту виявили 4 кілограми «чорного» кокаїну вартістю 15 мільйонів гривень
12:01 Зловмисник, який проник у дім Ненсі Пелосі, хотів взяти її у заручники та зламати їй колінні чашечки – федеральне обвинувачення
11:42 Туреччина вимагає від Швеції рішення щодо курдів, щоб зняти вето на вступ в НАТО — Bloomberg

Глава МЗС Німеччини в Узбекистані закликала не допустити зростання впливу РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час триденного турне до країн Центральної Азії закликала розширювати партнерство. 1 листопада, після переговорів з главою МЗС Володимиром Норовим у Ташкенті, Бербок заявила, що своїм візитом до Узбекистану і раніше – до Казахстану – вона хоче послати сигнал про співпрацю колишнім радянським республікам.

Вівторок, 1 листопада 2022, 17:54
Підтримати

Про це пише DW.

Виступаючи перед журналістами, міністерка закликала не допустити безперешкодного посилення у Центральній Азії впливу РФ та Китаю. На пресконференції Бербок порушила тему відносин Німеччини з КНР. Незадовго до першого візиту до Пекіна канцлера ФРН Олафа Шольца вона нагадала про необхідність чітко заявити позицію Берліна щодо чесної конкуренції, прав людини та визнання міжнародного законодавства.

Глава МЗС Німеччини також заявила про необхідність змін у німецькій політиці щодо КНР.

“Ми, федеральний уряд Німеччини, маємо розробити нову стратегію щодо Китаю, оскільки китайська політична система за останні роки радикально змінилася”, – зазначила глава німецького відомства.

Шляхом розширення співробітництва з Узбекистаном та Казахстаном Берлін сподівається скоротити залежність від Китаю в галузі видобутку корисних копалин. Напередодні Бербок завітала до Астани.

Як очікується, 3 листопада Олаф Шольц вирушить до Китаю, це буде його перший візит до цієї країни після вступу на посаду федерального канцлера. В останні тижні він, серед іншого, розкритикував свою позицію щодо продажу китайської держкомпанії частки в одному з вантажних терміналів гамбурзького порту. Проти цього виступали інші учасники правлячої коаліції – представники Вільної демократичної партії та “зелені”.

Теги: Бербок, Німеччина, поілитика, пострадянські країни, Узбекітан, Казахстан

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook