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Глава МЗС Німеччини закликала пришвидшити процес розширення НАТО

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 листопада недвозначно закликала Туреччину та Угорщину погодити вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Четвер, 10 листопада 2022, 21:22
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Про це пише DW.

Анкара та Будапешт на червневому саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді зобов’язалися сприяти приєднанню двох північноєвропейських країн до блоку.

“А тепер саме це слід зробити”, – заявила Бербок на зустрічі зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстремом.

28 держав-членів НАТО вже ратифікували угоди про прийняття Фінляндії та Швеції до альянсу. ФРН зробила це однією з перших, зазначила глава німецького МЗС. “Для безпеки всіх нас” важливо, щоб на кінець року всі учасники НАТО ратифікували угоди, додала Бербок.

Вона пояснила, що з боку країн альянсу є меморандум, на “дуже чіткій основі” якого держави можуть приєднатися до блоку, тож “немає жодної сірої зони”.

Швеція та Фінляндія у травні відмовилися від нейтрального статусу на тлі повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відмовився дати згоду на приєднання країн. Офіційна Анкара вимагала від Гельсінкі та Стокгольма видачі “курдських екстремістів” та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року.

Втім, пізніше лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали спільний меморандум із 10 пунктів. Відповідно до нього сторони сформують спільний механізм для зміцнення співпраці у боротьбі з тероризмом.

Згодом Ердоган звинуватив Швецію у невиконанні цих обіцянок, проте після зустрічі зі шведським прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном в Анкарі 8 листопада турецький президент заявив, що Анкара, як і раніше, не готова дати згоду на вступ двох північноєвропейських країн до НАТО, проте відмічає “позитивні кроки” у цьому напрямку.

У Швеції планують змінити конституцію, а саме антитерористичне законодавство. Зміни відбудуться через вимоги президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, аби наблизитися до вступу в НАТО.

Наприкінці листопада представники Швеції, Фінляндії та Туреччини проведуть нову зустріч у Стокгольмі.

Теги: Анналена Бербок, заклик, Німеччина, розширення НАТО, Туреччина, Фінляндія, Швеція

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