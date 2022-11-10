Глава МЗС Німеччини закликала пришвидшити процес розширення НАТО

Про це пише DW.
Анкара та Будапешт на червневому саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді зобов’язалися сприяти приєднанню двох північноєвропейських країн до блоку.
“А тепер саме це слід зробити”, – заявила Бербок на зустрічі зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстремом.
28 держав-членів НАТО вже ратифікували угоди про прийняття Фінляндії та Швеції до альянсу. ФРН зробила це однією з перших, зазначила глава німецького МЗС. “Для безпеки всіх нас” важливо, щоб на кінець року всі учасники НАТО ратифікували угоди, додала Бербок.
Вона пояснила, що з боку країн альянсу є меморандум, на “дуже чіткій основі” якого держави можуть приєднатися до блоку, тож “немає жодної сірої зони”.
Швеція та Фінляндія у травні відмовилися від нейтрального статусу на тлі повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.
Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відмовився дати згоду на приєднання країн. Офіційна Анкара вимагала від Гельсінкі та Стокгольма видачі “курдських екстремістів” та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року.
Втім, пізніше лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали спільний меморандум із 10 пунктів. Відповідно до нього сторони сформують спільний механізм для зміцнення співпраці у боротьбі з тероризмом.
Згодом Ердоган звинуватив Швецію у невиконанні цих обіцянок, проте після зустрічі зі шведським прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном в Анкарі 8 листопада турецький президент заявив, що Анкара, як і раніше, не готова дати згоду на вступ двох північноєвропейських країн до НАТО, проте відмічає “позитивні кроки” у цьому напрямку.
У Швеції планують змінити конституцію, а саме антитерористичне законодавство. Зміни відбудуться через вимоги президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, аби наблизитися до вступу в НАТО.
Наприкінці листопада представники Швеції, Фінляндії та Туреччини проведуть нову зустріч у Стокгольмі.
- Новий уряд Швеції дистанціюється від курдського ополчення в Сирії YPG для того, аби Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО.
- Туреччина наполягає на тому, щоб Швеція врегулювати питання з курдами. Анкара чекає реалізацію заяв від Стокгольма, щоб зняти вето на вступ до НАТО.
- 18 травня стало відомо, що Фінляндія та Швеція вирішили покласти край десятиліттям нейтралітету, приєднавшись до НАТО, що є драматичною еволюцією європейської безпеки та геополітики, спричиненою нападом РФ на Україну.
- 5 липня Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Очільники міністерств закордонних справ обох країн поставили свої підписи під документом.