Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політичну позицію щодо війни Росії на території України.

Про це повідомляє “Європейська правда”, посилаючись на допис Качера у Facebook.

Повідомляється, що очільник словацького відомства також наголошує, що військова допомога Україні є морально правильною, оскільки росіяни незаконно вторглися на територію країни і вбивають мирних жителів.

Крім того, він наголосив, що Євросоюз єдиний у допомозі Києву – лише Угорщина тримається осторонь. Качер додав, що позиція прем’єр-міністра Угорщини щодо “не нашої війни” – морально неприйнятна.

“На вихідних їхній карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це “просто військовий конфлікт між двома слов’янськими державами”. Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб’ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн”, – написав глава МЗС.

За словами Качера, постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир. При цьому найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія. “Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто”, – пояснив Качер.

Підсумовуючи сказане, Качер зауважив, що для колабораціоністів Путіна і для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у нього є тільки одне послання, додавши лайку російською мовою: “Иди на х*й”.