Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто вважає, що Україна "вживає ворожих і загрозливих дій" щодо його країни, тому він пригрозив, що поки Київ цього не змінить, Угорщина не захоче допомагати країні, яка бореться з російською агресією.

Джерело: Index.

Очільник міністерства уточнив, що поки українці не виключать угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни, Угорщина не зможе брати участь у рішеннях, пов’язаних з Європейською мирною програмою та санкціями.

Перебуваючи з робочим візитом у Відні Сіярто заявив, що, мовляв, Україна поводиться все більш вороже стосовно Угорщини, тому уряд “не може підтримати ні 11-й пакет санкцій, ні новий грант на 500 млн євро від Європейської програми миру”.

Поки від нас чекають покриття економічних збитків, Україна поводиться все більш вороже щодо Угорщини”, – наголосив він.

Сіярто конкретизував свої претензії, назвавши ворожим кроком назвав те, що з 1 вересня на Закарпатті не зможуть працювати угорські школи, а також те, що OTP додали до українського списку, згідно з яким угорський банк підтримує війну Росії проти України.

Нагадаємо, серед переліку компаній, внесених до списку спонсорів війни, зокрема: китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, французька мережа Auchan та інші компанії.

Проте, варто додати, що 26 квітня в ООН відбулося голосування за резолюцію, в якій згадувалася військова агресія Росії проти України. Серед тих, хто підтримав документ – Китай, Вірменія, Бразилія та Угорщина.