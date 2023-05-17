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Очільник міністерства уточнив, що поки українці не виключать угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни, Угорщина не зможе брати участь у рішеннях, пов’язаних з Європейською мирною програмою та санкціями.
Перебуваючи з робочим візитом у Відні Сіярто заявив, що, мовляв, Україна поводиться все більш вороже стосовно Угорщини, тому уряд “не може підтримати ні 11-й пакет санкцій, ні новий грант на 500 млн євро від Європейської програми миру”.
Поки від нас чекають покриття економічних збитків, Україна поводиться все більш вороже щодо Угорщини”, – наголосив він.
Сіярто конкретизував свої претензії, назвавши ворожим кроком назвав те, що з 1 вересня на Закарпатті не зможуть працювати угорські школи, а також те, що OTP додали до українського списку, згідно з яким угорський банк підтримує війну Росії проти України.
Нагадаємо, серед переліку компаній, внесених до списку спонсорів війни, зокрема: китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, французька мережа Auchan та інші компанії.
Проте, варто додати, що 26 квітня в ООН відбулося голосування за резолюцію, в якій згадувалася військова агресія Росії проти України. Серед тих, хто підтримав документ – Китай, Вірменія, Бразилія та Угорщина.
- Речник уряду Угорщини Золтан Ковач у власній колонці заявив, що Євросоюз і НАТО фактично стали стороною війни в Україні – через постачання зброї.
- В Угорщині підтримали так званий “мирний план” Китаю. 15 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має провести переговори щодо “мирного плану”.
- 15 травня Угорщина заблокувала виплату восьмого пакета військової допомоги від Європейського фонду миру (EPF) на зброю, яка призначена для української армії.