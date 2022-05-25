Про це Дмитро Кулеба повідомив на економічному форумі у Давосі.
Російські війська, захопивши частину півдня України, блокували чорноморські порти, чим влаштували економічну блокаду на цьому напрямку: стало неможливо вчасно та вигідно вивезти з країни зерно та інші продукти.
“Якщо НАТО не закрило небо над Україною в найтрагічніші моменти війни, то чому вони зараз відкриють Чорне море, щоб безперешкодно транспортувати сільгосппродукцію. Я буду вітати це рішення, але не думаю, що у західних та інших країн вистачить мужності, аби знайти силовий варіант розв’язку”, – зазначив Кулеба.
Він зауважив, що проблема ще також полягає в неможливості довіряти РФ. Якщо росіяни згодяться підписати якісь гарантії безперешкодного проходу, це не означає, що його буде надано.
Довідка. До повномасштабної війни постачання пшениці з України та РФ становило майже 30% світової торгівлі. Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи та п’ятим за обсягами експортером пшениці, за даними Державного департаменту США.
- Нагадаємо, глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав президента РФ Володимира Путіна “мати серце” та відкрити порти в Україні, щоб “діти у всьому світі не голодували”.
- Якщо не відновити в Україні роботу закритих портів для відвантаження зерна, то це може призвести до глобальної продовольчої кризи та голоду. Таку думку висловив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі.
- Військово-морська блокада РФ українських портів спровокує подальше зростання цін на багато продуктів. Через перешкоджання комерційному судноплавству вже підвищилася вартість зерна.
- Водночас Велика Британія не планує відряджати кораблі Королівського флоту для розблокування порту Одеси в Україні, попри заяву міністерки закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс.
- У РФ заявили, що готові випустити українські кораблі з продовольством із заблокованих портів. Однак спершу вимагають скасувати деякі антиросійські санкції та наголошують, що Україна сама повинна розмінувати свої акваторії.