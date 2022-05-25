Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сумнівається, що Альянс погодиться розблокувати акваторію Чорного моря. Попри це, що Україна шукає шляхи розв'язання проблеми з експортом зерна, аби можна було без перешкод транспортувати вітчизняну продукцію .

Про це Дмитро Кулеба повідомив на економічному форумі у Давосі.

Російські війська, захопивши частину півдня України, блокували чорноморські порти, чим влаштували економічну блокаду на цьому напрямку: стало неможливо вчасно та вигідно вивезти з країни зерно та інші продукти.

“Якщо НАТО не закрило небо над Україною в найтрагічніші моменти війни, то чому вони зараз відкриють Чорне море, щоб безперешкодно транспортувати сільгосппродукцію. Я буду вітати це рішення, але не думаю, що у західних та інших країн вистачить мужності, аби знайти силовий варіант розв’язку”, – зазначив Кулеба.

Він зауважив, що проблема ще також полягає в неможливості довіряти РФ. Якщо росіяни згодяться підписати якісь гарантії безперешкодного проходу, це не означає, що його буде надано.

Довідка. До повномасштабної війни постачання пшениці з України та РФ становило майже 30% світової торгівлі. Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи та п’ятим за обсягами експортером пшениці, за даними Державного департаменту США.