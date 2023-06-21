Глава МЗС України обговорив з турецьким колегою збереження “зернової угоди”

21 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом під час Конференції з відновлення України в Лондоні. Сторони зокрема обговорили важливість "зернової угоди" та шляхи продовження її терміну.

Джерело: CNN

Під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр сфер, де Україна і Туреччина можуть просувати двосторонню співпрацю.

Я підтвердив зацікавленість України у збереженні та розширенні Чорноморської зернової ініціативи, а також мобілізації глобальної підтримки Формули миру”, – зазначив Кулеба.

First meeting with @HakanFidan. We discussed a wide range of areas where Ukraine and Türkiye can advance bilateral cooperation. I reaffirmed Ukraine’s interest in maintaining and expanding the Black Sea Grain Initiative, as well as mobilising global support for the Peace Formula. pic.twitter.com/3EiSmvPSXk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 21, 2023

В оновленому звіті Організація Об’єднаних Націй заявила, що експорт у межах цієї ініціативи “суттєво впав з піку в 4,2 мільйона метричних тонн у жовтні 2022 року до 1,3 мільйона метричних тонн у травні, що є найнижчим обсягом з моменту початку Ініціативи минулого року”.

Генеральний секретар розчарований уповільненням темпів інспекцій і виключенням порту Південний з Чорноморської ініціативи. Це призвело до скорочення руху суден, що заходять і виходять з українських морських портів, до падіння постачань основних продуктів харчування на світові ринки”, – мовиться в повідомленні.

Угода, яка є ключовою для запобігання глобальній продовольчій кризі, має бути продовжена 17 липня.

Україна є основним постачальником зерна для Всесвітньої продовольчої програми. За даними Єврокомісії, на частку України припадає 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю. Окрім цього, країна є основним світовим гравцем на ринку соняшникової олії.