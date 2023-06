Глава МЗС України обговорив з турецьким колегою збереження “зернової угоди”

Джерело: CNN

Під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр сфер, де Україна і Туреччина можуть просувати двосторонню співпрацю.

First meeting with @HakanFidan. We discussed a wide range of areas where Ukraine and Türkiye can advance bilateral cooperation. I reaffirmed Ukraine’s interest in maintaining and expanding the Black Sea Grain Initiative, as well as mobilising global support for the Peace Formula. pic.twitter.com/3EiSmvPSXk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 21, 2023