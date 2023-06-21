Глава МЗС України обговорив з турецьким колегою збереження “зернової угоди”

Джерело: CNN
Під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр сфер, де Україна і Туреччина можуть просувати двосторонню співпрацю.
Я підтвердив зацікавленість України у збереженні та розширенні Чорноморської зернової ініціативи, а також мобілізації глобальної підтримки Формули миру”, – зазначив Кулеба.
First meeting with @HakanFidan. We discussed a wide range of areas where Ukraine and Türkiye can advance bilateral cooperation. I reaffirmed Ukraine’s interest in maintaining and expanding the Black Sea Grain Initiative, as well as mobilising global support for the Peace Formula. pic.twitter.com/3EiSmvPSXk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 21, 2023
В оновленому звіті Організація Об’єднаних Націй заявила, що експорт у межах цієї ініціативи “суттєво впав з піку в 4,2 мільйона метричних тонн у жовтні 2022 року до 1,3 мільйона метричних тонн у травні, що є найнижчим обсягом з моменту початку Ініціативи минулого року”.
Генеральний секретар розчарований уповільненням темпів інспекцій і виключенням порту Південний з Чорноморської ініціативи. Це призвело до скорочення руху суден, що заходять і виходять з українських морських портів, до падіння постачань основних продуктів харчування на світові ринки”, – мовиться в повідомленні.
Угода, яка є ключовою для запобігання глобальній продовольчій кризі, має бути продовжена 17 липня.
Україна є основним постачальником зерна для Всесвітньої продовольчої програми. За даними Єврокомісії, на частку України припадає 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю. Окрім цього, країна є основним світовим гравцем на ринку соняшникової олії.
Нагадаємо, 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.
Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.
Натомість міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.
Як повідомляли #Букви, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.
Водночас Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.
Варто додати, міністр продовольства і сільського господарства Сполученого Королівства Марк Спенсер повідомив, що держави-члени G7 працюють над схемою протидії ймовірним крадіжкам українського зерна, за що Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти російських компаній, за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.
- 29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “Чорноморська зернова угода” більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.
- Після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”, котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів “Одеса” та “Чорноморськ”.
- Росія саботує роботу “зернового коридору”, блокуючи український порт “Південний”. Не дозволяючи суднам заходити у порт, Москва фактично відрізала його від “Чорноморської зернової угоди”.
- Уряд України дозволив обласним військовим адміністраціям віддавати надлишкове зерно пшениці для гуманітарної програми “Grain from Ukraine”.