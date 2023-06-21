російсько-українська війна

22 червня

21 червня

23:57 Глава МЗС України обговорив з турецьким колегою збереження “зернової угоди”
23:11 Глава ПВК «Вагнер» звинувачує Москву у «введенні росіян в оману» щодо контрнаступу ЗСУ
22:58 У комплексі «Яд Вашем» з‘явився україномовний аудіогід
22:36 Путін заявив, що ядерні ракети «Сармат» незабаром поставлять на бойове чергування
22:33 За тиждень експорт «зерновим коридором» зменшився на третину – УКАБ
22:14 Greenpeace протестує проти масової вирубки старовікових лісів у Карпатах
22:05 США розглядають можливість залучення третьої сторони для процесу відновлення миру в Україні – Кірбі
21:37 Збирали дані про Військо Польське – у Познані проти білоруських шпигунів висунули обвинувальний акт
21:25 Зеленський призначив послів у Бразилії, Індії та Колумбії
21:05 Недопуск людей до укриття в Києві: директор департаменту КМДА отримав підозру
21:01 Українську стрічку «Люксембург, Люксембург» покажуть на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах
20:49 Глава уряду Японії відвідає саміт лідерів НАТО, наголошуючи на необхідності діалогу з Китаєм
20:46 ЄС визнає українські водійські посвідчення – МВС
20:33 Зниклий підводний човен: у виданні WP розповіли, хто знаходиться на борту
20:30 У Києві провели тренування на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС
20:00 Україна та Велика Британія підписали меморандум про Енергетичне партнерство
19:55 Після отримання повістки Віталій Козловський вступив до лави ЗСУ
19:30 Протягом доби росіяни завдали понад 30 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських БпЛА – Генштаб
19:05 Шмигаль у Лондоні зустрівся з королем Чарльзом ІІІ
18:51 У Китаї в шкільному обіді виявили голову щура – CNN
18:33 Telegram, Facebook та YouTube: у ЦНС розповіли, як виявити маніпулятивний канал у соцмережах
18:23 «Заморожені активи росіян мають бути одним із головних джерел відбудови України» – глава МЗС Польщі
18:18 Франція допоможе Україні у відновленні медичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок війни
18:05 Створена білорусами литовська компанія постачала росіянам оптичні пристрої під час війни – LRT
18:02 Велика Британія використовуватиме технології віртуальної реальності для навчання військових ЗСУ
17:57 Латвія надасть Україні всі свої гелікоптери – прем’єр-міністр
17:51 РФ створює в Маріуполі «філіал» Чорноморського флоту – ЦНС
17:35 Мінветеранів та проєкт USAID підписали меморандум про співпрацю
17:18 Німецький збройний концерн Rheinmetall постачав Росії продукцію після повномасштабного вторгнення у 2022 році
17:16 У РФ заявили, що збільшать виробництво безпілотників – CNN
17:05 Twitter поважатиме правила ЄС щодо модерації контенту, прописані в Законі про цифрові послуги – Маск
16:59 «Будинок із комахами» Марії Станіславської внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток

Глава МЗС України обговорив з турецьким колегою збереження “зернової угоди”

21 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом під час Конференції з відновлення України в Лондоні. Сторони зокрема обговорили важливість "зернової угоди" та шляхи продовження її терміну.

Середа, 21 червня 2023, 23:57
Підтримати

Джерело: CNN

Під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр сфер, де Україна і Туреччина можуть просувати двосторонню співпрацю.

Я підтвердив зацікавленість України у збереженні та розширенні Чорноморської зернової ініціативи, а також мобілізації глобальної підтримки Формули миру”, – зазначив Кулеба.

В оновленому звіті Організація Об’єднаних Націй заявила, що експорт у межах цієї ініціативи “суттєво впав з піку в 4,2 мільйона метричних тонн у жовтні 2022 року до 1,3 мільйона метричних тонн у травні, що є найнижчим обсягом з моменту початку Ініціативи минулого року”.

Генеральний секретар розчарований уповільненням темпів інспекцій і виключенням порту Південний з Чорноморської ініціативи. Це призвело до скорочення руху суден, що заходять і виходять з українських морських портів, до падіння постачань основних продуктів харчування на світові ринки”, – мовиться в повідомленні.

Угода, яка є ключовою для запобігання глобальній продовольчій кризі, має бути продовжена 17 липня.

Україна є основним постачальником зерна для Всесвітньої продовольчої програми. За даними Єврокомісії, на частку України припадає 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю. Окрім цього, країна є основним світовим гравцем на ринку соняшникової олії.

Нагадаємо, 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.

Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.

Натомість міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.

Як повідомляли #Букви, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.

Водночас Україна вимагає гарантій повноцінної роботи  “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.

Варто додати, міністр продовольства і сільського господарства Сполученого Королівства Марк Спенсер повідомив, що держави-члени G7 працюють над схемою протидії ймовірним крадіжкам українського зерна, за що Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти російських компаній, за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.

Теги: Дмитро Кулеба, зернова угода, МЗС, Туреччина, українське зерно, союзники

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook