Всередині НАТО виявляються розбіжності у думках щодо Росії та кризі на її кордонах з Україною. Зокрема, глава Міністерства Закордонних Справ Великої Британії Елізабет Трасс розкритикувала Німеччину за енергетичну залежність від Росії.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Як стверджує видання, політики та дипломати все частіше борються з цим питанням на тлі побоювань, що Німеччині та Франції загрожує відокремлення від США та Великої Британії.

Наразі робляться всі зусилля, щоб мінімізувати розбіжності всередині альянсу НАТО, зокрема через регулярні дзвінки. Однак, їх неможливо уникнути, оскільки вони зображають “глибоку тріщину” щодо того, як Німеччина та Франція, на відміну від англосфери, вважають найкращим способом поводитися з Росією.

Франція, дивлячись на ту саму розвідку, яку надає ЦРУ, не бачить неминучого вторгнення в найближчі три тижні, зазначає The Guardian.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс відкрито критикувала Німеччину за те, що вона лишила себе залежною від Росії в енергетичній сфері.

У США німецьке питання все більше хвилює республіканців, що призвело до публікації матеріалу в The Wall Street Journal із заголовком “Чи є Німеччина надійним американським союзником?” Ні”.

Також після окупації Росією Криму в березні 2014 року, лише після постійного тиску з боку США Франсуа Олланд скасував контракт на 1 мільярд фунтів стерлінгів, підписаний його попередником на посаді президента Франції, про продаж Росії бойових вертольотів класу “Містраль”, які прямували до анексованих чорноморських портів у Криму.