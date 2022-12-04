Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попередив, що мирні переговори з росіянами в Україні можуть бути використані президентом РФ Володимиром Путіним для поповнення запасів його армії перед початком наступної атаки.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Клеверлі існує ризик, що “припинення вогню насправді просто використовуватиметься Путіним, щоб навчити більше військ і виробити більше боєприпасів, а також переобладнати свої пошкоджені збройні сили та переозброїти їх”.

Його попередження прозвучало після того, як президент США Джо Байден заявив, що буде готовий поговорити з Путіним, якщо той справді прагне покласти край війні – “чого досі не відбулося”.

Президент Франції Емманюель Макрон також заявив, що продовжить розмову з російським лідером, щоб спробувати запобігти подальшій ескалації та досягти “дуже конкретних результатів”, таких як забезпечення безпеки атомних станцій.

Варто зауважити, що експерти Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні заяви російської влади, дійшли висновку, що Кремль зовсім не цікавлять серйозні перемовини з Україною, адже РФ досі прагне досягти своїх максималістських цілей у повномасштабній війні.

Раніше президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон провели пресконференцію у Білому домі в межах державного візиту французького лідера. Ключовими темами стали війна РФ проти України та підтримка Києва з боку НАТО.