Про це повідомляє Sky News.
За словами Клеверлі існує ризик, що “припинення вогню насправді просто використовуватиметься Путіним, щоб навчити більше військ і виробити більше боєприпасів, а також переобладнати свої пошкоджені збройні сили та переозброїти їх”.
Його попередження прозвучало після того, як президент США Джо Байден заявив, що буде готовий поговорити з Путіним, якщо той справді прагне покласти край війні – “чого досі не відбулося”.
Президент Франції Емманюель Макрон також заявив, що продовжить розмову з російським лідером, щоб спробувати запобігти подальшій ескалації та досягти “дуже конкретних результатів”, таких як забезпечення безпеки атомних станцій.
Варто зауважити, що експерти Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні заяви російської влади, дійшли висновку, що Кремль зовсім не цікавлять серйозні перемовини з Україною, адже РФ досі прагне досягти своїх максималістських цілей у повномасштабній війні.
Раніше президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон провели пресконференцію у Білому домі в межах державного візиту французького лідера. Ключовими темами стали війна РФ проти України та підтримка Києва з боку НАТО.
- 27 листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Київ робить “помилку”, висуваючи передумови для переговорів з РФ, стверджуючи, що це заважає почати перемовини.
- Аналітики ISW зауважили, що РФ не відмовилась від своїх початкових цілей повномасштабного вторгнення в Україну. Однак останнім часом Кремль почав приховувати мету так званої “спецоперації”, щоб заплутати західні країни. На думку експертів, таким чином РФ сподівається, що Захід почне змушувати Україну сісти за стіл переговорів.
- Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що президент Росії Володимир Путін не щирий щодо своїх “прагнень” мирних переговорів з Україною, оскільки одночасно із цими закликами він виводить війну на новий рівень “варварства”, лишаючи мирних жителів без електроенергії.