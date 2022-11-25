Сьогодні, 25 листопада, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

“Велика Британія поруч з Україною в цей визначальний для нас час. Ми ніколи не забудемо цього. Дякую державному секретарю в закордонних справах Великої Британії Джеймсу Клеверлі за візит”, – сказав президент України.

Зеленський зауважив, що, попри масштабні ракетні обстріли РФ, які залишили усю Україну без світла та води, Джеймс Клеверлі приїхав до Києва.

Своєю чергою, Джеймс Клеверлі наголосив, що Велика Британія підтримує Україну діями, а не лише словами.

“Президенте Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не лише словами. Я дав вам обіцянку сьогодні. Велика Британія має намір дотриматися її”, – йдеться у дописі очільника МЗС Великої Британії у Twitter.

Президент України окремо подякував британському уряду за оборонну допомогу нашій державі, яка цього року сягнула 2,3 млрд фунтів стерлінгів. У межах зустрічі державному секретарю також передано інформацію про актуальні першочергові оборонні потреби України.

Крім того, Володимир Зеленський поінформував державного секретаря у закордонних справах Великої Британії про наслідки російських терористичних ударів по об’єктах критичної цивільної інфраструктури й наголосив на важливості виділення британською стороною допомоги на відбудову ключових енергетичних об’єктів, що зазнали руйнувань унаслідок обстрілів з боку російських окупантів.

Також під час зустрічі президент України наголосив на важливості ухвалення Великою Британією рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу. “Це важливо зробити саме зараз, коли українці вшановують 90-ті роковини Голодомору”, – заявив Зеленський.