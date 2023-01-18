Глава НАТО назвав аварію гелікоптера «трагедією» і заявив, що Україні потрібна досконаліша зброя

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що аварія вертольота в передмісті Києва Бровари стала "новою трагедією" для країни, яка вже постраждала під час війни.

Про це повідомляє CNN.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі глава НАТО також наголосив, що Україні потрібна досконаліша зброя.

Столтенберг констатував, що союзники “активізуються”, але пояснив, якщо Захід хоче миру, — тоді “потрібно надати військову підтримку Україні”.

Коли його запитали про танки Leopard німецького виробництва, які повинні бути схвалені Берліном перед експортом із Польщі чи Фінляндії, Столтенберг зазначив, що між союзниками існує “постійний діалог”. Він акцентував, що Німеччина вже надала допомогу Україні, проте визнала необхідність надання членам НАТО більш досконалої зброї.

17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

Тоді як у Польщі розраховують, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.

18 січня у Кабінеті Міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.