Міністри закордонних справ 30 країн-членів НАТО повинні на зустрічі в Бухаресті 29-30 листопада підтвердити прихильність Північноатлантичного альянсу до політики відкритих дверей, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання про членство України.

Про це повідомляє DW.

Столтенберг наголосив, що “двері НАТО відчинені”. Водночас РФ не має права вето на вступ інших держав, додав він, навівши приклад Північної Македонії та Чорногорії, які приєдналися до альянсу. За словами генсека, своєю політикою президент РФ Володимир Путін “доб’ється того, що Фінляндія та Швеція” стануть членами НАТО найближчим часом.

“Ми дотримуємося тієї самої думки щодо членства України”, – наголосив глава альянсу. “Водночас, основний наголос зараз — на підтримці України, забезпеченні того, щоб президент Путін не переміг, а Україна перемогла як суверенна держава в Європі”, – зазначив Єнс Столтенберг.

Генсек пояснив, що “Путін не може відмовити суверенним країнам у прийнятті суверенних рішень”, які не становлять загрози для РФ. Він також переконаний, що російський лідер “боїться демократії та свободи, і це – головний виклик для нього”.

Водночас Єнс Столтенберг застеріг Іран та інші країни від постачання для РФ безпілотників та іншої зброї, а також від підтримки “незаконної війни” РФ.

Генсек висловив упевненість, що сигнал, який надішле зустріч у Бухаресті, стосуватиметься необхідності робити більше для підтримки Києва.

“Ми всі платимо ціну через війну Росії в Україні. Однак ми платимо грошима, а українці – кров’ю”, – констатував глава НАТО.

На зустрічі в Румунії — країні НАТО, яка має найдовший сухопутний кордон з Україною, — ймовірно, будуть надані нові обіцянки щодо надання підтримки Києву пальним, генераторами, медичними приладдями, зимовим обладнанням та системами з глушіння безпілотників.

За даними AP, окремі союзники по альянсу також, ймовірно, оголосять про нові постачання військового обладнання та озброєнь Україні – зокрема систем протиповітряної оборони.

Увечері 29 листопада міністри проведуть робочу вечерю із главою МЗС України Дмитром Кулебою. У середу, 30 листопада, вони також обговорять способи посилення підтримки партнерів – Боснії та Герцеговини, Грузії та Молдови – на тлі тиску РФ.

Глави МЗС країн альянсу також обговорять процес реалізації нової стратегічної концепції НАТО, ухваленої на саміті альянсу в червні в Мадриді.

У межах засідання з ініціативи глави німецької дипломатії Анналени Бербок намічено провести зустріч керівників МЗС країн G7 та партнерів для організації підтримки України в галузі постачання енергоресурсів. Глави МЗС Боснії та Герцеговини, Грузії, Молдови, Фінляндії, Швеції також візьмуть участь у засіданні НАТО.