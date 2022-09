Глава НАТО запевнив Зеленського у «непохитній підтримці» суверенітету України

Про це очільник НАТО повідомив у Twitter.

Він зазначив, що дав ясно зрозуміти, що союзники по НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону.

За словами Столтенберга, фіктивні референдуми, які проводить РФ, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права.

Глава НАТО наголосив, що тимчасово окуповані території належать Україні.

Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine.

