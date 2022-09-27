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Глава НАТО запевнив Зеленського у «непохитній підтримці» суверенітету України

Глава НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським наголосив на непохитній підтримці України альянсом спільно з союзниками.

Вівторок, 27 вересня 2022, 20:26
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Про це очільник НАТО повідомив у Twitter.

Він зазначив, що дав ясно зрозуміти, що союзники по НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону.

За словами Столтенберга, фіктивні референдуми, які проводить РФ, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права.

Глава НАТО наголосив, що тимчасово окуповані території належать Україні.

Теги: Глава НАТО, допомога Україні, Єнс Столтенберг, Зеленський, підтримка України

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