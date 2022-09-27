Глава НАТО запевнив Зеленського у «непохитній підтримці» суверенітету України

Про це очільник НАТО повідомив у Twitter.
Він зазначив, що дав ясно зрозуміти, що союзники по НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону.
За словами Столтенберга, фіктивні референдуми, які проводить РФ, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права.
Глава НАТО наголосив, що тимчасово окуповані території належать Україні.
Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine.
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 27, 2022
- Після того, як цього місяця міністр оборони Шольца Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччині довелося зберегти свої танки, щоб виконати свої зобов’язання перед НАТО, генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг відповів, що озброїти Україну – важливіше.
- На думку президента Польщі Анджея Дуди, організовані Росією псевдореферендуми на окупованих територіях України є “знущанням”. Він запевнив, що Польща не визнаватиме їхні результати, тому що вони нічого не варті та вирішуються в Кремлі.
- Найнебезпечніший момент у широкомасштабній війні РФ проти України, ймовірно, наближається. Адже існує ядерна загроза з боку РФ.