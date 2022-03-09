Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що напад Росії на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни, що вирує у Східній Європі.

Про це Єнс Столтенберг заявив у вівторок в інтерв’ю канадському телеканалу CBC News.

Саме тоді Столтенберг, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес і прем’єр-міністр Латвії Артур Крішьяніс Каріньш відвідали базу та тренувальний полігон НАТО в Адазі, неподалік від столиці Латвії Риги.

Генсек НАТО наголосив, що альянс діє згідно зі статутом Організації об’єднаних націй.

“Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплено в статуті ООН”, – сказав Столтенберг після зустрічі з Трюдо.

“Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо буде напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це спричинить статтю 5”, – наголосив генсек НАТО.

Стаття 5 — це положення про самооборону в установчому договорі НАТО, в якому сказано, що напад на одного члена є нападом на всі 30 країн-членів.

“Я абсолютно впевнений, що президент Путін знає це, і ми усуваємо будь-який простір для прорахунків, непорозумінь щодо нашого зобов’язання захищати кожен дюйм території НАТО”, – сказав Столтенберг.

Деякі представники розвідувального співтовариства США побоюються, що Москва може спробувати перекрити потік зброї, що надходить в Україну, або за допомогою авіаударів, або за допомогою далекобійної артилерії. Зброя, що надходить із Заходу, розвантажується в прикордонних країнах, наприклад, у Польщі, а потім відправляється наземним транспортом.