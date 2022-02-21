Глава НАТО засуджує визнання Росією ОРДЛО

Столтенберг звинуватив РФ в тому, що вона продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам, додавши, що Москва також намагається створити привід для чергового вторгнення в Україну.

“Я засуджую рішення Росії визнати самопроголошені “Донецьку народну республіку” та “Луганську народну республіку”. Це ще більше підриває суверенітет і територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди , учасником яких є Росія”, – наголосив Столтенберг.

Глава НАТО нагадав, що у 2015 році Рада Безпеки ООН, до складу якої входить Росія, підтвердила повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, і наголосив, що Донецьк і Луганськ є частиною України.

Столтенберг також заявив, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах “її міжнародно визнаних кордонів”, і додав, що Альянс закликає Росію “обрати шлях дипломатії та негайно скасувати своє масове військове нарощування навколо України, а також вивести свої сили з України відповідно до її міжнародних зобов’язань та зобов’язань”.