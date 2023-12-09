Голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що, за даними соціологічного дослідження, проведеного Нацагентством, 60% українців не готові використовувати корупційні практики у жодній ситуації.

Про це посадовець повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“В Україні створено на сьогодні найбільш сучасну систему боротьби й запобігання корупції. Вона була викликом взагалі для існування української держави. Саме тому в 2014 році після перемоги Революції Гідності було створено і НАБУ, і НАЗК — орган, який має забезпечити, щоб у НАБУ не було роботи, Вищий антикорупційний суд та САП”, — сказав Новіков.

Як зазначив очільник Нацагентства, “тобто повна система, аби убезпечити країну від корупції, побудувати доброчесність, а отже ефективність держави”.