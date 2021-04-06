Глава ОАСК Вовк назвав затримання брата «помстою суддівському корпусу»

Про це він написав у Facebook.
Зокрема, Вовк підтвердив, що в приміщенні ОАСК сьогодні, 6 квітня, відбулося два обшуки. За його словами, слідчі вилучили “справу, незакінчену розглядом”. Наразі суд працює у штатному режимі.
Глава ОАСК зазначив, що вже звик до “постійних негативних інформаційних кампаній, обшуків та вибіркового розголошення відомостей досудового розслідування” з боку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Суддя додав, що ні він, ні ОАСК не причетні до обшуків, які проводили детективи.
Крім того, він прокоментував затримання свого брата Юрія Зонтова, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів.
“Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають ім’я мого брата. Його, очевидно, просто використовують як “видатковий матеріал” для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу... Переконаний, що, як і у всіх попередніх “гучних” справах НАБУ, тут немає правових підстав, належних доказів та перспективи”, – заявив Вовк.
Нагадаємо, що у вівторок, 6 квітня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів.
За цю винагороду адвокати обіцяли через голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка вирішити питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.
За даними журналіста Юрія Бутусова, затримано близького родича скандального глави ОАСК Павла Вовка. Ба більше, затриманий – його рідний брат Юрій Зонтов.
У грудні 2020 року детективи НАБУ прочитали Вовку вголос текст повістки до суду та передали документ підозрюваному, а той прийняв його, сів у машину та демонстративно викинув.
1 лютого детективи “гуляли” за Вовком вулицями аби сповістити його про судове засідання, де йому обиратимуть запобіжний захід, та подання клопотання щодо його відсторонення від посади, оскільки той не приймав документи.
У середу, 3 лютого, заплановане судове засідання відбулося, однак Вовк не з’явився та про причини неприбуття не повідомив. Так він вчинив вже понад 10 разів.
Справа ОАСК
17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.
Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.
Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.
Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.
11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).
12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.
- 3 листопада Національне антикорупційне бюро України повторно оголосило в розшук голову ОАСК. А той заявив, що нібито не є підозрюваним у справі.
- 22 лютого голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка в четвертий раз не змогли примусово доставити до Вищого антикорупційний суд України для обрання йому запобіжного заходу.