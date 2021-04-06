Глава ОАСК Вовк назвав затримання брата «помстою суддівському корпусу»

Про це він написав у Facebook.

Зокрема, Вовк підтвердив, що в приміщенні ОАСК сьогодні, 6 квітня, відбулося два обшуки. За його словами, слідчі вилучили “справу, незакінчену розглядом”. Наразі суд працює у штатному режимі.

Глава ОАСК зазначив, що вже звик до “постійних негативних інформаційних кампаній, обшуків та вибіркового розголошення відомостей досудового розслідування” з боку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Суддя додав, що ні він, ні ОАСК не причетні до обшуків, які проводили детективи.

Крім того, він прокоментував затримання свого брата Юрія Зонтова, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів.

“Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають ім’я мого брата. Його, очевидно, просто використовують як “видатковий матеріал” для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу... Переконаний, що, як і у всіх попередніх “гучних” справах НАБУ, тут немає правових підстав, належних доказів та перспективи”, – заявив Вовк.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 квітня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів.

За цю винагороду адвокати обіцяли через голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка вирішити питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

За даними журналіста Юрія Бутусова, затримано близького родича скандального глави ОАСК Павла Вовка. Ба більше, затриманий – його рідний брат Юрій Зонтов.