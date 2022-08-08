Про це інформує Reuters.
“Будь-яка атака на атомну станцію є самогубством”, — сказав Гутерріш на пресконференції в Японії, де він був присутній на церемонії пам’яті миру в Хіросімі в суботу в пам’ять про 77-му річницю першого у світі атомного бомбардування.
Україна заявила, що під час повторного російського обстрілу в суботу було пошкоджено три радіаційні датчики та поранено працівника Запорізької електростанції, що стало другим за кілька днів поспіль обстрілом.
Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у проведенні “ядерного терору”, що виправдовує посилення міжнародних санкцій, цього разу проти ядерного сектору Москви.
“Немає у світі такої нації, яка б почувалася в безпеці, коли держава-терорист обстрілює атомну електростанцію”, — сказав Зеленський у телезверненні в неділю.
Гутерреш наголосив, що Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) потрібен доступ до заводу.
“Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції”, — сказав він.
Голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі попередив у суботу, що остання атака “підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи”.
- Нагадаємо, російські військові обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, щоби знищити її інфраструктуру та відімкнути від енергосистеми України.
- У британській розвідці вважають, що дії російських армійців, ймовірно, зашкодили безпеці нормальної роботи Запорізької атомної електростанції.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни можуть використовувати найбілішу у Європі атомну електростанцію – тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі – щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи.
- Нещодавно генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі попередив, що найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька АЕС – “повністю вийшла з-під контролю”.