Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької атомної електростанції після того, як Україна та Росія обмінялися звинуваченнями щодо обстрілу найбільшої в Європі атомної станції на вихідних.

Про це інформує Reuters.

“Будь-яка атака на атомну станцію є самогубством”, — сказав Гутерріш на пресконференції в Японії, де він був присутній на церемонії пам’яті миру в Хіросімі в суботу в пам’ять про 77-му річницю першого у світі атомного бомбардування.

Україна заявила, що під час повторного російського обстрілу в суботу було пошкоджено три радіаційні датчики та поранено працівника Запорізької електростанції, що стало другим за кілька днів поспіль обстрілом.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у проведенні “ядерного терору”, що виправдовує посилення міжнародних санкцій, цього разу проти ядерного сектору Москви.

“Немає у світі такої нації, яка б почувалася в безпеці, коли держава-терорист обстрілює атомну електростанцію”, — сказав Зеленський у телезверненні в неділю.