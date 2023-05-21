Джерело: Reuters.

Глава ООН заявив про необхідність реформування під час пресконференції в Хіросімі. За його словами Раду Безпеки та Бреттон-Вудську систему необхідно змінити так, щоб вони відповідали реаліям сучасного світу.

“Глобальна фінансова архітектура є застарілою, нефункціональною та несправедливою. На тлі економічних потрясінь, спричинених пандемією COVID-19 і вторгненням Росії в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію як глобальна мережа безпеки”, – наголосив він.

Гутерреш заявив, що обидва формати відображають співвідношення сил 1945 року і потребують оновлення.

Він також розповів про те, як відчуває, що на саміті G7 серед країн, що розвиваються, зростає усвідомлення того, що робиться недостатньо для реформування застарілих інститутів або “усунення розчарувань” Глобального Півдня.