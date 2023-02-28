Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало "наймасштабніші порушення прав людини" у світі на сьогоднішній день.

Про це сповіщає CBS news.

Російське вторгнення “спричинило масові смерті, руйнування та міграцію”, – сказав Гутерреш під час промови перед Радою ООН з прав людини у Женеві. Він наголосив, що управління Верховного комісара з прав людини задокументувало десятки випадків сексуального насильства над чоловіками, жінками та дітьми, а також вагомих порушень міжнародного гуманітарного права. За його словами, також задокументовано сотні випадків викрадень і свавільних затримань цивільних осіб.

Повідомляється, що після невдачі захопити Київ у перші тижні вторгнення 24 лютого минулого року та зазнавши “серії принизливих поразок” восени, Росія стабілізувала ситуацію на фронті і зосередила свої зусилля на захопленні чотирьох міст, які Москва незаконно анексувала — Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя.

Зазначено, що натомість Україна сподівається використати бойові танки та іншу зброю, обіцяну Заходом, для початку нових контрнаступів і повернення більшої частини окупованої території.

Крім того, Гутерреш зауважив, що “атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру призвели до багатьох жертв і жахливих страждань”. Промова генсекретаря прозвучала в той момент, коли українські військові заявили, що Росія в ніч з 26 на 27 лютого атакувала дронами кілька областей України.

Як повідомляється, десятки високопоставлених представників на зустрічі в Женеві – багато із західних країн – критикували Росію за її методи ведення війни.