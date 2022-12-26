російсько-українська війна
15:34 У Новосибірську сталася масштабна пожежа у складській будівлі
15:15 Глава ОП України Єрмак і пес Патрон потролили одне одного
14:37 Ердоган звинуватив Захід, що той займався «тільки провокаціями» у російсько-українській війні
14:23 Ані Лорак написала, що хотіла б зустрітися на свята з усією сім’єю – співачку запросили до зруйнованих РФ міст
Партнерський матеріал
14:21 Як обрати смартфон?
13:49 СБУ затримала зрадника, який під час окупації частини Київської області допомагав росіянам викрадати учасників АТО
13:12 У Києві та низці областей України запроваджено аварійні відключення світла — «Укренерго»
12:36 «Щедрик» проти «русского міра»: у Києві презентували документальну стрічку
11:54 Ексглаві «Роскосмосу» Рогозіну може загрожувати параліч — росЗМІ
11:21 В Україні створили спільну мережу з тисячі відділень банків на випадок блекауту
10:44 Російський агент, який готував прорив ДРГ у Сумську область, проведе 15 років за ґратами
Партнерський матеріал
10:41 Як обрати генератор та скільки він коштує?
10:14 В африканському метеориті знайшли два нові мінерали, які не зустрічаються на Землі
09:00 У Сербії зійшов з рейок потяг з аміаком: у прилеглому місті оголошено НС, десятки осіб госпіталізовані
08:38 47 китайських літаків з понад 70 піднятих перетнули зону протиповітряної оборони Тайваню
08:15 Хмарно, місцями туман і ожеледиця: прогноз погоди на 26 грудня
07:49 26 грудня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
01:00 Негода та снігопади у США забрали життя уже 26 осіб
00:40 «Не скінчиться в лютому чи березні наступного року» – генерал Кривонос закликав готуватися до затяжної війни

25 грудня

23:55 Кілька міжнародних гуманітарних груп припинили роботу після того, як таліби заборонили жінкам працювати
23:35 В Австрії зійшла лавина: 2 особи зникли безвісти
22:57 Обмеження прав жінок в Афганістані та переслідування незгодних: реакція на рішення талібів
22:52 «Росіяни спробують зробити закінчення року темним і складним» – Зеленський
22:27 У китайській провінції Чжецзян щоденно реєструється 1 мільйон випадків COVID-19
21:51 Гештальт-терапевтку Ілащук призначено пані послом України в Болгарії
20:42 Нетаньяху офіційно повідомив президента Ізраїлю про сформований уряд
20:05 Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і близько 15 тисяч комплектів для екстремальних холодів
19:11 Бізнес Apple знаходиться під загрозою через спалах COVID-19 у Китаї

Глава ОП України Єрмак і пес Патрон потролили одне одного

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та пес Патрон вирішили потролити одне одного у соціальних мережах. Жарти стосувалися того, як керівник ОПУ зазвичай публікує дописи.

Понеділок, 26 грудня 2022, 15:15
Підтримати

Про це повідомив Андрій Єрмак у Twitter.

Керівник ОПУ часто публікує у соціальні мережі загадкові ребуси зі смайлами. Цього разу Єрмак написав твіт без них, хоча зазвичай повідомляє про певні події смайлами. Через це багато хто жартує, що йому потрібно подарувати клавіатуру.

На новий допис обліковий запис пса Патрона написав:  “Вам таки передали клавіатуру”.

Фото: Андрій Єрмак

Згодом Андрій Єрмак опублікував фото Патрона, якому намалювали новорічну шапку на голові.

“Що це тобі на голові намалювали? Може справжнього (ковпака, – ред.) подарувати?” – потролив глава ОПУ.

Фото: Андрій Єрмак

Теги: Офіс Президента, Андрій Єрмак, пес Патрон, соціальні мережі, соцмережі

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook