Глава ОП України Єрмак і пес Патрон потролили одне одного

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та пес Патрон вирішили потролити одне одного у соціальних мережах. Жарти стосувалися того, як керівник ОПУ зазвичай публікує дописи.

Про це повідомив Андрій Єрмак у Twitter.

Керівник ОПУ часто публікує у соціальні мережі загадкові ребуси зі смайлами. Цього разу Єрмак написав твіт без них, хоча зазвичай повідомляє про певні події смайлами. Через це багато хто жартує, що йому потрібно подарувати клавіатуру.

На новий допис обліковий запис пса Патрона написав: “Вам таки передали клавіатуру”.