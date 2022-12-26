Глава ОП України Єрмак і пес Патрон потролили одне одного

Про це повідомив Андрій Єрмак у Twitter.
Керівник ОПУ часто публікує у соціальні мережі загадкові ребуси зі смайлами. Цього разу Єрмак написав твіт без них, хоча зазвичай повідомляє про певні події смайлами. Через це багато хто жартує, що йому потрібно подарувати клавіатуру.
На новий допис обліковий запис пса Патрона написав: “Вам таки передали клавіатуру”.
Згодом Андрій Єрмак опублікував фото Патрона, якому намалювали новорічну шапку на голові.
“Що це тобі на голові намалювали? Може справжнього (ковпака, – ред.) подарувати?” – потролив глава ОПУ.