Оскільки Україна пришвидшено вимагає більше військової допомоги від своїх союзників, міністр оборони Ллойд Дж. Остін ІІІ пообіцяв від імені Сполучених Штатів довгострокову підтримку Києва на початку шостого засідання Контактної групи з оборони України 12 жовтня.

Про це пише The New York Times.

Остін зауважив, що глави оборонних відомств зібралися разом, об’єднані спільною рішучістю допомогти Україні захистити свій суверенітет, свою територію та свій народ від несправедливого та неспровокованого нападу РФ.

Щонайменше 37 країн делегували представників, які особисто відвідають конференцію у штаб-квартирі НАТО. Очікується, що під час зустрічі обговорюватиметься інформація про ситуацію на фронті від українських офіційних осіб, новини про виробництво зброї в оборонній промисловості та моніторинг кінцевого використання зброї, переданої Києву.

Шквал російських ракетних і безпілотних атак на цивільні райони, що розпочалися в понеділок, у результаті яких загинуло щонайменше 20 осіб і було поранено десятки інших, додав терміновості проханням України про надання більш досконалої зброї.

“Весь світ щойно знову побачив злісність і жорстокість війни за вибором Путіна, яка ґрунтується на агресії та ведеться з глибокою зневагою до правил війни”, – зазначив Остін. “Останній обстріл Росії проти міст України знову призвів до вбивств і поранень невинних цивільних і поставив під приціл цілі без військового призначення”.

У пункті порядку денного перерахували “нагальні потреби України” щодо військової допомоги. На першому місці списку були реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), які включають артилерійську ракетну зброю стандарту НАТО, наприклад пускові установки M142 HIMARS зі Сполучених Штатів і пускові установки M270 з Великої Британії та Німеччини. Україна також попросила керовані реактивні боєприпаси для цієї зброї, а також радянські 122-міліметрові мобільні пускові установки типу “Град” і реактивні боєприпаси.

Після зауважень президента Байдена про необхідність надання Україні додаткових можливостей протиповітряної оборони, у документі також зазначили потребу в додаткових ракетах С-300 і SA-11. В ньому також згадується перехід України на системи протиповітряної оборони “західного походження”, що значно збільшить кількість передових ракет, які є в запасах коаліції.

Хоча в документі йдеться про бажання мати танки та бойові броньовані машини західного виробництва, незрозуміло, як скоро ці машини нададуть.