На початку 12-ої зустрічі у форматі "Рамштайн", міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.

Джерело: брифінг

Глава Пентагону зазначив, що українці мають значні успіхи у відбитті російських ракет, зауваживши, що нині українцям слугують системи протиповітряної оборони Patriot, які надають США, Німеччина та Нідерланди, а також системи протиповітряної оборони, такі як IRIS-T і NASAMS, які також поставила ця група.

Ми допомогли Україні захистити небо і не припинимо це робити. Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі, і тому можливості протиповітряної оборони знову перебуватимуть у центрі наших сьогоднішніх дискусій”, – запевнив Остін.

Міністр оборони США також додав, що союзники залишаються єдині щодо посилення можливостей України у відбитті ворожих атак.

Він підтвердив, що тренування українських військових на F-16 розпочнеться вже найближчим часом. Пояснивши, що це сприятиме вдосконаленню можливостей українських Повітряних сил у довгостроковій перспективі.

За його словами, глави оборонних міністерств також обговорили шляхи пришвидшення виробництва необхідного озброєння для України. Союзники шукатимуть креативні способи збільшення індустріальної потужності. Остін запевнив, що у всіх питаннях допомоги Україні Захід залишатиметься непохитним “стільки, скільки це буде потрібно”.

На зустрічі країни погодили ухвалення нового пакета допомоги на суму у 65 мільярдів доларів.

Зауважимо, посадовці з Центральної та Східної Європи припускають, що восени 2023 року Україна вже зможе отримати винищувачі американського виробництва F-16.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.