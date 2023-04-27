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Глава ПВК «Вагнер» Пригожин назвав посадовців в Кремлі «злочинним угрупованням»

Глава приватної військової компанії найманців "Вагнер" та соратник Путіна Євген Пригожин звинуватив у державній зраді російських "управлінців".

Четвер, 27 квітня 2023, 19:46
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Про це повідомляє SkyNews.

Командир групи найманців звинуватив Кремль у тому, що він не надав його бійцям необхідних постачань боєприпасів. Він також сказав, що його найманці, більша частина яких становлять колишні засуджені за тяжкі злочини, робили все можливе з “мінімальною кількістю боєприпасів”.

“Злочинне угруповання не давало нам боєприпасів”, — заявив Пригожин.

Соратник Путіна стверджував, що запаси не були доставлені на поле бою, і додав, що його бійці не можуть протистояти українській артилерії через “зраду” російських посадовців, яких він назвав “головорізами”.

Щобільше, він вважає, що те, що “відбувається сьогодні, є злочином проти Росії і російського народу”, і що “злочинці повинні понести відповідальність”.

21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнер” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.

Згодом Пригожин продовжив критикувати главу міноборони Росії Сергія Шойгу. Зокрема соратник Путіна назвав зятя міністра РФ “покидьком-блогером”.

Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) припустив у звіті, що відносини між двома сторонами “налагоджено” з метою змусити президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції у війні проти України.

Тоді як Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися.

Нещодавно глава російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що Україна готується до “неминучого” контрнаступу та відправляє добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.

Теги: боєприпаси в рф, найманці вагнер, ПВК «Вагнер», Пригожин, Протистояння

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