Глава ПВК «Вагнер» Пригожин визнав «неминучість українського контрнаступу»

Про це повідомляє Reuters.
Пригожин також відновив свою критику російських силових структур, заявивши, що всередині Росії відбувається “зрада”, а також розкритикував міністерство оборони РФ за те, що воно не надсилає йому вкрай необхідні партії боєприпасів.
“Сьогодні в Бахмут вже перекидаються добре підготовлені підрозділи ЗСУ…Контрнаступ українців неминучий”, — зазначив очільник ПВК, додавши, що він очікує, що ця кампанія розпочнеться десь після 2 травня, коли погода покращиться.
Глава “Вагнер”, що місяцями відкрито сперечався з міністром оборони Сергієм Шойгу щодо ведення війни, сказав, що його війська зазнають у п’ять разів більше втрат через відсутність підтримки з боку Москви.
21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнер” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.
На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.
Згодом Пригожин продовжив критикувати главу міноборони Росії Сергія Шойгу. Зокрема соратник Путіна назвав зятя міністра РФ “покидьком-блогером”.
Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) припустив у звіті, що відносини між двома сторонами “налагоджено” з метою змусити президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції у війні проти України.
Тоді як Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися.
- Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували заяву очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, який спростував пропагандистські наративи Кремля про те, що РФ веде війну з НАТО в Україні.
- За даними журналістів The New York Times, у нещодавно опублікованих секретних розвідувальних документах США, які потрапили в інтернет, йдеться, що всередині РФ розгортається широке протистояння. Представники міністерства оборони Росії та Федеральної служби безпеки (ФСБ) не можуть дійти згоди щодо офіційної кількості загиблих військових на війні в Україні.
- Засновник приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин поступово повертає прихильність очільника Кремля Володимира Путіна.
- Низка російських мілблогерів звинуватили очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина у закликах “заморозити” російсько-українську війну. Водночас експерти Інституту вивчення війни наголосили, що тимчасове припинення вогню та затягування війни піде на користь лише Росії.