Глава ПВК «Вагнер» Пригожин визнав «неминучість українського контрнаступу»

Глава російської приватної компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що Україна готується до "неминучого" контрнаступу та надсилає добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.

Про це повідомляє Reuters.

Пригожин також відновив свою критику російських силових структур, заявивши, що всередині Росії відбувається “зрада”, а також розкритикував міністерство оборони РФ за те, що воно не надсилає йому вкрай необхідні партії боєприпасів.

“Сьогодні в Бахмут вже перекидаються добре підготовлені підрозділи ЗСУ…Контрнаступ українців неминучий”, — зазначив очільник ПВК, додавши, що він очікує, що ця кампанія розпочнеться десь після 2 травня, коли погода покращиться.

Глава “Вагнер”, що місяцями відкрито сперечався з міністром оборони Сергієм Шойгу щодо ведення війни, сказав, що його війська зазнають у п’ять разів більше втрат через відсутність підтримки з боку Москви.

21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнер” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.

Згодом Пригожин продовжив критикувати главу міноборони Росії Сергія Шойгу. Зокрема соратник Путіна назвав зятя міністра РФ “покидьком-блогером”.

Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) припустив у звіті, що відносини між двома сторонами “налагоджено” з метою змусити президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції у війні проти України.

Тоді як Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися.