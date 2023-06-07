Джерело: Moscow Times
Раніше Пригожин закликав звільнити міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, нині він заявив, що метою саме російської ядерної провокації може стати територія Бєлгородщини, що з травня піддається обстрілам та атакам зокрема легіону “Свобода Росії”.
“Я боюся, як би не мали паскудного наміру ядерну бомбочку на свою територію кинути. І чи не тому ми відступаємо в Бєлгородській області, даючи їм просуватися, що по чужій [території] кидати страшно, а по своїй кинемо — покажемо, які ми красені психічно хворі. Дивишся, і ЗСУ стоятимуть у якомусь селі, а ми там, на кшталт, тактичною ядерною зброєю [вдаримо]”, — заявив Пригожин у своєму Telegram-каналі.
Щодо застосування такої зброї територією іноземної держави, Одначе, глава “Вагнер” переконаний, що керівництво міноборони РФ не зважиться на застосування ядерної зброї на чужій території, побоюючись дзеркальної відповіді.
“Якщо ми кинемо ядерну бомбу по іноземній державі, то нам накидають таких самих”, — пояснив він.
У виданні зауважують, що напередодні ФСБ РФ звинуватила українську розвідку “у підготовці теракту із кількома брудними бомбами” на території Росії. Додавши, що пристрої мають обладнати так званими “таймерами відстрочки”.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, вище керівництво РФ не координує дії РДК та легіону “Свобода Росії” та не знає, як реагувати на події в Бєлгородській області.
Нещодавно Пригожин запропонував відправити до регіону своїх найманців, якщо міноборони РФ не виправить ситуацію.
- 22 травня підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що це стало несподіванкою для росіян.
- Пізно ввечері 22 травня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. За повідомленнями ЗМІ, ймовірно, палає будівля ФСБ.
- 4 червня члени легіону “Свобода Росії” та Російського добровольчого корпусу викликали губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова на переговори до храму. Там добровольці запропонували передати полонених росіян. Натомість Гладков заявив, що не вірить бійцям та призначив іншу локацію для зустрічі.
- В РФ колишній начальник зенітно-ракетних військ Командування спеціального призначення ВПС Росії Сергій Хатильов заявив, що для “виявлення безпілотників потрібно організувати чергування на дахах будинків та залучати до нього цивільне населення”, відставних військових та ветеранів збройних сил.
- За даними експертів Інституту вивчення війни Кремль готувався атакувати Бєлгородську область РФ під фальшивим прапором, аби повернути підтримку росіян щодо війни проти України.
- Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.