Голова ПВК "Вагнер", соратник Путіна Євген Пригожин продовжує конфліктувати з міністерством оборони РФ, наразі звинувачуючи відомство у плануванні завдати тактичного ядерного удару по території Бєлгородської області РФ.

Джерело: Moscow Times

Раніше Пригожин закликав звільнити міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, нині він заявив, що метою саме російської ядерної провокації може стати територія Бєлгородщини, що з травня піддається обстрілам та атакам зокрема легіону “Свобода Росії”.

“Я боюся, як би не мали паскудного наміру ядерну бомбочку на свою територію кинути. І чи не тому ми відступаємо в Бєлгородській області, даючи їм просуватися, що по чужій [території] кидати страшно, а по своїй кинемо — покажемо, які ми красені психічно хворі. Дивишся, і ЗСУ стоятимуть у якомусь селі, а ми там, на кшталт, тактичною ядерною зброєю [вдаримо]”, — заявив Пригожин у своєму Telegram-каналі.

Щодо застосування такої зброї територією іноземної держави, Одначе, глава “Вагнер” переконаний, що керівництво міноборони РФ не зважиться на застосування ядерної зброї на чужій території, побоюючись дзеркальної відповіді.

“Якщо ми кинемо ядерну бомбу по іноземній державі, то нам накидають таких самих”, — пояснив він.

У виданні зауважують, що напередодні ФСБ РФ звинуватила українську розвідку “у підготовці теракту із кількома брудними бомбами” на території Росії. Додавши, що пристрої мають обладнати так званими “таймерами відстрочки”.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, вище керівництво РФ не координує дії РДК та легіону “Свобода Росії” та не знає, як реагувати на події в Бєлгородській області.

Нещодавно Пригожин запропонував відправити до регіону своїх найманців, якщо міноборони РФ не виправить ситуацію.