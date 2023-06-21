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Глава ПВК «Вагнер» звинувачує Москву у «введенні росіян в оману» щодо контрнаступу ЗСУ

Глава ПВК "Вагнер", соратник Путіна, Євген Пригожин звинуватив міноборони РФ в обмані росіян щодо перебігу наступу України та вказав на прогрес Києва на полі бою.

Середа, 21 червня 2023, 23:11
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Джерело: The Guardian.

На початку цього місяця українські військові розпочали контрнаступ на сході та півдні країни, аби повернути території, втрачені з минулого року. Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що наступ України провалюється.

Тоді як очільник “Вагнер”, звинуватив міністерство оборони РФ у розповсюдженні неправдивої інформації та втраті території.

“Вони вводять російський народ в оману”, — заявив Пригожин в аудіозверненні. “Низка сіл, зокрема П’ятихатки, втрачені”, – сказав він, вказавши на нестачу зброї та боєприпасів. “Величезні шматки були передані ворогу”, – та додав: “Все це повністю приховується від усіх”. “Одного разу Росія прокинеться і дізнається, що Крим теж був відданий Україні”, – сказав він.

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У Міноборони України повідомили про скромні успіхи, повернувши вісім населених пунктів у перших обережних кроках у відповідь проти укріплених російських позицій.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.

Нещодавно британські розвідники зауважили, що очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин продовжує свідомо підривати авторитет російського міноборони, що – на тлі контрнаступу України – розчаровує оборонне відомство.

  • У британській розвідці зауважили, що попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму.
  • Станом на 21 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до восьми ракет.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на замороження війни з Росією.
  • Зауважимо, що близько двох третин європейців вірять та очікують на перемогу України у війні з Росією. Найбільше в українській перемозі переконані громадяни Польщі – 81%, натомість у Німеччині 55% розраховують на перемогу Києва. В Італії – найменший показник, проте навіть там у перемогу України вірять 51% респондентів.
Теги: війна, мвноборони рф, наступ ЗСУ, ПВК «Вагнер», Пригожин, протистояння пригожина з міноборони рф

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