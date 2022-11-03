Про причетність Великої Британії до вибухів газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" заявив 3 листопада секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев. Раніше росіяни звинуватили Лондон у підготовці атаки на російські судна в окупованому Криму, британці назвали твердження росіян "брехнею епічного масштабу".

Про це повідомляють росЗМІ.

Своїм доказом Патрушев назвав sms-повідомлення зі словами “Все зроблено”, яке, за його твердженням, тодішня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс надіслала держсекретарю США Ентоні Блінкену невдовзі після вибухів на газопроводах. Заяву він зробив у Москві під час зустрічі секретарів рад безпеки країн СНД.

Про повідомлення стало відомо після зламування хакерами телефону Трасс, повідомив у Twitter користувач під ім’ям Kim Dotcom, його називають у ЗМІ німецько-фінським підприємцем, який проживає в Новій Зеландії, і зазначає, що його звинувачують у рекеті, відмиванні грошей та шахрайстві, а влада США вимагає його видачі.

Раніше РФ звинуватила Велику Британію у причетності до атаки дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі 29 жовтня. Міністерство оборони РФ назвало цю атаку терактом і заявило, що його влаштували бійці 73 спеціального центру морських операцій ВМС України, а операція готувалася нібито під керівництвом “британських фахівців” у місті Очаків Миколаївської області.

У Лондоні назвали це твердження “брехнею епічного масштабу”.

Після цього міністерство закордонних справ РФ висловило протест пані послу Великої Британії Деборі Броннерт у зв’язку з тим, що росіяни вважають британські сили причетні до удару безпілотників по Чорноморському флоту РФ. в Криму.

1 листопада в РФ заявили, що розглядають, які “подальші кроки” вжити у зв’язку зі своїм звинуваченням у тому, що Велика Британія несе відповідальність за атаку на підводні газопроводи Nord Stream.

Міністерство оборони РФ заявило 29 жовтня, що британський військово-морський персонал підірвав газопровід Nord Stream у вересні. Це твердження Лондон назвав неправдивим і покликаним відвернути увагу від російських військових невдач в Україні.

Водночас Кремль не надав жодних доказів на підтримку своїх тверджень.

У Кремлі також заявили, що рішення щодо ремонту трубопроводів не ухвалено. Пєсков пояснив, що РФ чекає на експертну оцінку збитків і що жодних рішень щодо майбутнього Nord Stream 1 або Nord Stream 2 ще не прийнято.

Тоді Франція відкинула звинувачення РФ в тому, що Велика Британія сприяла нападам на кримське місто Севастополь і газопровід Nord Stream, назвавши їх “безпідставними”.

Минулого тижня Швеція наказала провести додаткові розслідування збитків. Влада Швеції та Данії дійшли висновку, що витік газу був спричинений вибухами, проте поки не оголосили щодо власних підозр.

Швеція також відхилила вимогу росіян щодо участі РФ в розслідуванні витоків газу у газопроводах.

Тоді як німецькі слідчі, які окремо проводили розслідування, дійшли до висновку, що вибухи на підводних газопроводах “Північний потік” та “Північний потік – 2” відбулися через диверсію з боку РФ. Їхні дані збігаються з попередніми висновками Швеції.

У Німеччині порушили кримінальну справу за фактом терактів з підозрою диверсії.

Компанія Nord Stream AG 2 листопада повідомила про завершення початкового збору даних на місці пошкодження першої нитки газопроводу “Північний потік” у винятковій економічній зоні Швеції.