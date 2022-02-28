Відповідну інформацію оприлюднив глава Ради Європи Шарль Мішель, повідомляє польський мовник Polsat.
Це дебати, які відбудуться в будь-якому випадку”, — зазначив Шарль Мішель.
Він додав, що Євросоюз вже має угоду про асоціацію з Україною, яку можна ще посилити.
У неділю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що “Україна є однією з нас, і ми хочемо, щоб вона стала членом Європейського Союзу”.
Однак політикиня не згадала про швидкий шлях вступу за спеціальною процедурою, до якого в суботу закликав президент України Володимир Зеленський.
Ми в процесі [зближення] з Україною, тобто, наприклад, інтеграції українського ринку з єдиним ринком ЄС. У нас дуже тісна співпраця у сфері енергетичних мереж. Є багато тем, за якими ми співпрацюємо”, — підкреслила фон дер Ляйєн.
За її словами, в Україні поділяють цінності й боронять принципи ЄС.
Українці хочуть жити у мирній демократії, а Росія нападає на неї. Тому Україна заслуговує на нашу повну солідарність, і вона її побачить. Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна — одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім’ї”, — наголосила президентка Єврокомісії.
- Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Україна подає заявку на вступ до Європейського Союзу за спеціальною процедурою.
- Раніше Президент Польщі Анджей Дуда закликав міжнародну спільноту негайно надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі та одразу розпочати співбесіди щодо цього.