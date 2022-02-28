Відповідну інформацію оприлюднив глава Ради Європи Шарль Мішель, повідомляє польський мовник Polsat.

Це дебати, які відбудуться в будь-якому випадку”, — зазначив Шарль Мішель.

Він додав, що Євросоюз вже має угоду про асоціацію з Україною, яку можна ще посилити.

У неділю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що “Україна є однією з нас, і ми хочемо, щоб вона стала членом Європейського Союзу”.

Однак політикиня не згадала про швидкий шлях вступу за спеціальною процедурою, до якого в суботу закликав президент України Володимир Зеленський.

Ми в процесі [зближення] з Україною, тобто, наприклад, інтеграції українського ринку з єдиним ринком ЄС. У нас дуже тісна співпраця у сфері енергетичних мереж. Є багато тем, за якими ми співпрацюємо”, — підкреслила фон дер Ляйєн.

За її словами, в Україні поділяють цінності й боронять принципи ЄС.