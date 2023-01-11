Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він "не бажана особа" в республіці, оскільки розкритикував нагородження російського президента Путіна медаллю.

Про це повідомляє Slobodna Dalmacija.

Додік нагородив Путіна медаллю в межах святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської, це, своєю чергою, викликало численні засудження, особливо на Заході.

Вручення нагороди Путіну було різко засуджено органами Європейського Союзу, а речник ЄС Петер Стано заявив, що це була “неправильна і прикра процедура”. Він попередив, що стати на бік Путіна в умовах повномасштабної війни проти України означає міжнародну ізоляцію республіки та її лідерів.

Проте для Додіка цього попередження було недостатньо, тому він продовжив захищати своє рішення перед журналістами, водночас наголосивши, що він теж хотів би, щоб “війни в Україні ніколи не було і щоб вона якомога швидше закінчилася”.

Захід звинуватив його в розпалюванні “антиросійського божевілля”, натомість Додік заявив послу України, який розкритикував нагородження Путіна, назвавши це “винагородою від одного терориста до іншого”, що він більше не бажаний в республіці.

“Це честь для РС, що Путін висловив готовність отримати таку нагороду”, – сказав Додік журналістам.

Посол РФ в Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов підтвердив, що зараз узгоджують дату, коли Додік вирушить до Москви, щоб особисто вручити нагороду Путіну.

Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пояснив, що лідер Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини не має повноважень для такого рішення. Рішення є нікчемним, тому що це питання не у його компетенції. Ніколенко також нагадав, що Україна не має посла у РС, адже Василь Крилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі.

8 січня президент РФ Володимир Путін був заочно нагороджений лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком під час церемонії з нагоди національного свята Боснійської автономної республіки сербів.

Раніше лідер боснійських сербів Мілорад Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів “відновленням принципів статуту ООН”.