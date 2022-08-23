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Глава російського МЗС Лавров засудив ізраїльські ракетні удари по Сирії та закликав «поважати суверенітет країни»

23 серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров засудив ізраїльські ракетні атаки на Сирію, що висвітлило охолодження колись теплих російсько-ізраїльських відносин.

Вівторок, 23 серпня 2022, 15:53
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Про це інформує Reuters.

Лавров виступив на спільній пресконференції зі своїм сирійським колегою Фейсалом Мекдадом. РФ є основним прихильником президента Сирії Башара Асада та його уряду.

За словами російського міністра, в РФ “рішуче засудили небезпечну практику ізраїльських ударів по території Сирії”.

“Ми вимагаємо, щоб Ізраїль поважав резолюції Ради безпеки ООН і, перш за все, поважав суверенітет і територіальну цілісність Сирії”, – заявив він.

Ізраїль завдав серії ударів по іранських цілях 14 серпня поблизу батьківщини Асада, а також поблизу основних сирійських баз РФ на узбережжі Середземного моря, про що повідомили регіональна розвідка та сирійські військові джерела.

У порту Тартус розміщена єдина середземноморська база російського флоту. Також неподалік від місця атаки знаходиться Хмеймім – основна авіабаза російського військового контингенту в Сирії.

Минулими роками ізраїльська армія завдала сотні ударів по іранських цілях у Сирії. Країна уникала ударів по прибережних провінціях, де і розташовані основні військові сили РФ.

Виступаючи на тій же пресконференції в Москві, Мекдад підтримав дії РФ в Україні.

Своєю чергою, Ізраїль виступив проти того, що Москва ввела війська в Україну, і двостороння напруженість зросла протягом минулих місяців.

У травні Лавров заявив, що нацистський лідер Адольф Гітлер мав єврейське коріння — заява, яка викликала обурення в Ізраїлі та змусила президента РФ Володимира Путіна особисто перепрошувати.

Теги: МЗС РФ, ракетні удари, удари по Сирії, Лавров

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