Глава РПЦ закликає припинити репресії проти «історично російського крила церкви» – Reuters

Про це сповіщає Reuters.
Нагадаємо, що в Українській православній церкві Московського патріархату повідомили, що з ними розривають угоду на оренду Києво-Печерської лаври. Крім того, представників Московського патріархату закликали до 29 березня звільнити приміщення, які вони орендують на території Нижньої Лаври, за адресами вулиця Лаврська, 11 та Лаврська, 15.
Як повідомляється, Кирило закликав релігійних діячів і міжнародні організації “докласти всіх зусиль, щоб не допустити примусового закриття монастиря, оскільки це призведе до порушення прав мільйонів українських віруючих”.
Крім того, додається, що патріарх Кирило рішуче підтримав вторгнення Росії в Україну. УПЦ, своєю чергою, заявила, що розірвала зв’язки з Росією та Московським патріархатом.
- У Києві співробітники Служби безпеки України затримали прокремлівського блогера, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ Московського патріархату. Він публічно виправдовував російську збройну агресію.
- У Сумській області співробітники СБУ затримали настоятеля храму УПЦ МП, який збирав розвіддані для ФСБ РФ про оборону області.
- Господарський суд міста Києва ухвалив рішення щодо незаконного “храму-мафу” на території Національного музею історії України. Його мають знести.