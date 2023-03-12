Глава РПЦ закликає припинити репресії проти «історично російського крила церкви» – Reuters

Патріарх Кирило, глава Російської православної церкви, у суботу попросив Папу Франциска та інших релігійних лідерів переконати Україну припинити репресії проти історично російського крила церкви.

Про це сповіщає Reuters.

Нагадаємо, що в Українській православній церкві Московського патріархату повідомили, що з ними розривають угоду на оренду Києво-Печерської лаври. Крім того, представників Московського патріархату закликали до 29 березня звільнити приміщення, які вони орендують на території Нижньої Лаври, за адресами вулиця Лаврська, 11 та Лаврська, 15.

Як повідомляється, Кирило закликав релігійних діячів і міжнародні організації “докласти всіх зусиль, щоб не допустити примусового закриття монастиря, оскільки це призведе до порушення прав мільйонів українських віруючих”.

Крім того, додається, що патріарх Кирило рішуче підтримав вторгнення Росії в Україну. УПЦ, своєю чергою, заявила, що розірвала зв’язки з Росією та Московським патріархатом.