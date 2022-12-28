Начальник ГУР МО України Кирило Буданов приїхав до Бахмуту. Він відвідав передові позиції українських Сил оборони.

Про це повідомило Головне управлення розвідки Міноборони України.

Кирило Буданов перебував на позиціях у Бахмуті 27-28 грудня. На них працюють розвідники-спецпризначенці.

Візит не було оголошено заздалегідь з огляду на безпекову ситуацію.

Генерал-майор Кирило Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України. Під час візиту було визначено подальші задачі.

Також було нагороджено українських захисників, які особливо відзначилися під час знищення ворога.

На сьогодні на Донбасі ситуація є дуже складною. Президент Володимир Зеленський звітував, що таке спостерігається в районі Бахмуту, Кремінної та інших напрямків на сході України.