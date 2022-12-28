Про це повідомило Головне управлення розвідки Міноборони України.

Кирило Буданов перебував на позиціях у Бахмуті 27-28 грудня. На них працюють розвідники-спецпризначенці.

Візит не було оголошено заздалегідь з огляду на безпекову ситуацію.

Фото: ГУР МО України

Генерал-майор Кирило Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України. Під час візиту було визначено подальші задачі.

Також було нагороджено українських захисників, які особливо відзначилися під час знищення ворога.

Фото: ГУР МО України

На сьогодні на Донбасі ситуація є дуже складною. Президент Володимир Зеленський звітував, що таке спостерігається в районі Бахмуту, Кремінної та інших напрямків на сході України.

Фото: ГУР МО України

Фото: ГУР МО України

Фото: ГУР МО України

Фото: ГУР МО України

Фото: ГУР МО України

Фото: ГУР МО України

Фото: ГУР МО України