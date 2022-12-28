Про це повідомило Головне управлення розвідки Міноборони України.
Кирило Буданов перебував на позиціях у Бахмуті 27-28 грудня. На них працюють розвідники-спецпризначенці.
Візит не було оголошено заздалегідь з огляду на безпекову ситуацію.
Генерал-майор Кирило Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України. Під час візиту було визначено подальші задачі.
Також було нагороджено українських захисників, які особливо відзначилися під час знищення ворога.
На сьогодні на Донбасі ситуація є дуже складною. Президент Володимир Зеленський звітував, що таке спостерігається в районі Бахмуту, Кремінної та інших напрямків на сході України.
- 20 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав до найгарячішої точки фронту — Бахмута. На 300-й день повномасштабного вторгнення Росії до України глава держави побував на передових позиціях.
- 25 грудня аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що швидкість просування російських військ у районі Бахмута сповільнилася останніми днями. Російським військам, ймовірно, буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.