21 червня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про плани відвідати Литву наступного місяця для участі в саміті лідерів НАТО, оскільки його країна посилює співпрацю із Північноатлантичним альянсом на тлі дедалі активнішої військової активності Китаю.

Джерело: AP

Кісіда наголосив на важливості діалогу з Китаєм для розвитку “конструктивних і стабільних” відносин з Пекіном, тоді як його країна співпрацює зі своїм ключовим союзником, Сполученими Штатами. Він зазначив, що стан американсько-китайських відносин має вирішальне значення для міжнародного миру та стабільності.

На пресконференції, присвяченій завершенню п’ятимісячної парламентської сесії, Кісіда зауважив, що посилення дипломатичних заходів і заходів безпеки були одними з його головних політичних пріоритетів у першій половині цього року. Метою, за його словами, є “підвищення присутності Японії в міжнародному співтоваристві, захист миру в нашій країні та життя людей”.

Японія зміцнює зв’язки з НАТО на тлі війни РФ проти України та побоювань, що це може посилити і без того наполегливу військову активність Китаю у Східній Азії.

Прем’єр-міністр заявив, що приєднається до лідерів НАТО на саміті 11-12 липня в Литві на запрошення організації. Він також повідомив, що відвідає штаб-квартиру НАТО в Бельгії. Також ведуться перемовини щодо відкриття офісу НАТО в Японії.

Описуючи нинішню безпекову ситуацію світової спільноти як “найсуворішу та найскладнішу” часів післявоєнної епохи, глава японського уряду пообіцяв “максимально використовувати дипломатичні інструменти” для сприяння миру та стабільності світової спільноти, одночасно служачи національним інтересам Японії.

Він додав, що його країна співпрацюватиме зі Сполученими Штатами щодо політики стосовно Китаю, водночас заохочуючи Пекін виконувати свій обов’язок як світової держави відносно дотримання міжнародних правил і порядку.