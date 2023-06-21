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Кісіда наголосив на важливості діалогу з Китаєм для розвитку “конструктивних і стабільних” відносин з Пекіном, тоді як його країна співпрацює зі своїм ключовим союзником, Сполученими Штатами. Він зазначив, що стан американсько-китайських відносин має вирішальне значення для міжнародного миру та стабільності.
На пресконференції, присвяченій завершенню п’ятимісячної парламентської сесії, Кісіда зауважив, що посилення дипломатичних заходів і заходів безпеки були одними з його головних політичних пріоритетів у першій половині цього року. Метою, за його словами, є “підвищення присутності Японії в міжнародному співтоваристві, захист миру в нашій країні та життя людей”.
Японія зміцнює зв’язки з НАТО на тлі війни РФ проти України та побоювань, що це може посилити і без того наполегливу військову активність Китаю у Східній Азії.
Прем’єр-міністр заявив, що приєднається до лідерів НАТО на саміті 11-12 липня в Литві на запрошення організації. Він також повідомив, що відвідає штаб-квартиру НАТО в Бельгії. Також ведуться перемовини щодо відкриття офісу НАТО в Японії.
Описуючи нинішню безпекову ситуацію світової спільноти як “найсуворішу та найскладнішу” часів післявоєнної епохи, глава японського уряду пообіцяв “максимально використовувати дипломатичні інструменти” для сприяння миру та стабільності світової спільноти, одночасно служачи національним інтересам Японії.
Він додав, що його країна співпрацюватиме зі Сполученими Штатами щодо політики стосовно Китаю, водночас заохочуючи Пекін виконувати свій обов’язок як світової держави відносно дотримання міжнародних правил і порядку.
- Президент США Джо Байден заявив, що після зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном відчутний прогрес у відновленні американо-китайських відносин. Американський політик також провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів у Пекіні заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню. На зустрічі з Сі Цзіньпіном американський посадовець додав, що США та Китай досягли прогресу та домовленостей “щодо деяких конкретних питань“.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен поінформував міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про свої зустрічі в Пекіні та переговори з китайськими офіційними особами відносно повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомив речник Держдепу Метт Міллер.
- Японія веде переговори, аби постачати артилерійські снаряди до США для їхнього перенаправлення в Україну. Розглядається можливість передачі артилерійських снарядів для 155-мм гармат.