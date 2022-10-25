Про це повідомило The Washington Post.
Видання посилається на анонімних американських чиновників. За їхніми словами, Пригожин різко критикував методи та стратегії ведення війни, якими послуговується військове керівництво РФ.
За даними видання, висловлювання Путіна щодо війни збігалося з тим, що казав голова “Вагнера” протягом декількох тижнів. Можливо, всередині Росії посилюється розкол, якщо Пригожин може так критикувати перед Путіним військове керівництво.
За словами чиновників, вплив Пригожина зростає. Це прослідковується особливо на тлі російських провалів та хисткого становища формального керівництва російської оборонної структури.
Зазначено, що між міністром оборони Сергієм Шойгу та Пригожиним є напружені стосунки. Це відбувається через те, що у РФ надто покладаються на бойовиків ПВК, але найманцям не дають достатньо грошей та ресурсів для виконання місій.
- Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин продовжує зміцнювати свою владу та створювати військову структуру паралельно ЗС РФ, яка може стати загрозою для правління президента Росії Володимира Путіна, принаймні в інформаційному просторі.
- До збройного формування ПВК “Вагнера” почали масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, які мають ВІЛ та гепатит C. Росіяни позначають хворих “бійців” браслетами на руках.