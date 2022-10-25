Євген Пригожин, засновник і глава "ПВК Вагнера", розкритикував російське військове керівництво у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Критика стосувалася провалів у війні в Україні.

Про це повідомило The Washington Post.

Видання посилається на анонімних американських чиновників. За їхніми словами, Пригожин різко критикував методи та стратегії ведення війни, якими послуговується військове керівництво РФ.

За даними видання, висловлювання Путіна щодо війни збігалося з тим, що казав голова “Вагнера” протягом декількох тижнів. Можливо, всередині Росії посилюється розкол, якщо Пригожин може так критикувати перед Путіним військове керівництво.

За словами чиновників, вплив Пригожина зростає. Це прослідковується особливо на тлі російських провалів та хисткого становища формального керівництва російської оборонної структури.

Зазначено, що між міністром оборони Сергієм Шойгу та Пригожиним є напружені стосунки. Це відбувається через те, що у РФ надто покладаються на бойовиків ПВК, але найманцям не дають достатньо грошей та ресурсів для виконання місій.