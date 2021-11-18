Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолій Полосков написав заяву про звільнення з посади.

Про це він повідомив у власному профілі в Facebook.

Полосков наголосив, що він та його команда встигли багато зробити.

“Чимало встигли зробити та реалізувати, дали старт новим потужним проєктам, які мають бути завершені протягом 2022-2023 років”, – написав він.

Також він повідомив, що заяви про звільнення ще написали перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький та два заступники – Ігор Шинкарюк та Іштван Петрушка.

“Зміни у житті кожного з нас неминучі. Головне – ми є і залишаємося командою й однодумцями. Тому всі разом ми написали заяви про звільнення”, – додав Полосков.

Анатолія Полоскова призначили головою Закарпатської ОДА менш як рік тому – 8 грудня 2020 року.