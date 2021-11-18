Про це він повідомив у власному профілі в Facebook.
Полосков наголосив, що він та його команда встигли багато зробити.
“Чимало встигли зробити та реалізувати, дали старт новим потужним проєктам, які мають бути завершені протягом 2022-2023 років”, – написав він.
Також він повідомив, що заяви про звільнення ще написали перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький та два заступники – Ігор Шинкарюк та Іштван Петрушка.
“Зміни у житті кожного з нас неминучі. Головне – ми є і залишаємося командою й однодумцями. Тому всі разом ми написали заяви про звільнення”, – додав Полосков.
Анатолія Полоскова призначили головою Закарпатської ОДА менш як рік тому – 8 грудня 2020 року.
- 25 листопада 2020 року Кабінет Міністрів погодив запропоновані президентом кандидатури на посади голів Закарпатської та Харківської обласних державних адміністрацій.