Міністри закордонних справ Франції та Німеччини мають намір найближчим часом відвідати лінію розмежування в зоні конфлікту на Сході України.

Про це міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив під час пресконференції французькому місті Брест.

“У Європі докладають максимальні зусилля для зменшення напруги, зокрема й у Нормандському форматі, де Франція та Німеччина тиснутимуть для виконання Мінських угод. Ми з міністеркою закордонних справ Німеччини, Анналеною Бербок, обговорили цю тему і погодилися невдовзі відвідати Україну”, – зазначив Жан-Ів Ле Дріан.

За його словами, Франція та Німеччина спільно відвідають лінію демаркації та Київ.

“Як це зробив високий представник ЄС, під час візиту до України, ми також підтвердимо єдину позицію Євросоюзу”, – наголосив французький міністр.

Він також зауважив, що зустріч європейських міністрів у Бресті була присвячена врегулюванню напруження навколо України та європейській безпеці та стала однією з “найважливіших неформальних зустрічей за всю політичну історію Євросоюзу”.

При цьому, глава МЗС Франції додав, що європейські міністри були єдиними у необхідності підтримувати діалог з РФ.