Про це міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив під час пресконференції французькому місті Брест.
“У Європі докладають максимальні зусилля для зменшення напруги, зокрема й у Нормандському форматі, де Франція та Німеччина тиснутимуть для виконання Мінських угод. Ми з міністеркою закордонних справ Німеччини, Анналеною Бербок, обговорили цю тему і погодилися невдовзі відвідати Україну”, – зазначив Жан-Ів Ле Дріан.
За його словами, Франція та Німеччина спільно відвідають лінію демаркації та Київ.
“Як це зробив високий представник ЄС, під час візиту до України, ми також підтвердимо єдину позицію Євросоюзу”, – наголосив французький міністр.
Він також зауважив, що зустріч європейських міністрів у Бресті була присвячена врегулюванню напруження навколо України та європейській безпеці та стала однією з “найважливіших неформальних зустрічей за всю політичну історію Євросоюзу”.
При цьому, глава МЗС Франції додав, що європейські міністри були єдиними у необхідності підтримувати діалог з РФ.
“Зрозуміло, що ми не прийматимемо ультиматумів. Оскільки маємо чіткі зобов’язання щодо відстоювання спільної європейської позиції”, – резюмував Жан-Ів Ле Дріан.
- Нагадаємо, Франція й Німеччина ініціюють нову зустріч у “нормандському форматі” протягом наступних тижнів для пошуку шляхів врегулювання ситуації на Сході України.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна ігнорувати спроби дестабілізації на Сході Європи.
- З 1 січня 2022 року Франція прийняла роль очільниці сили підвищеної готовності до НАТО від Туреччини.
- Також повідомлялось, що Київ відвідали радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн.
- При цьому, 15 грудня 2021 року новообраний канцлер Німеччини заявив нижній палаті Бундестагу, що усі з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні – заявив, що вторгнення Росії в Україну буде дорого коштувати.
- Своєю чергою країни G7 та Європейський Союз чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на українському кордоні та порушення суверенітету України матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії. Росія вже виключила себе із групи G8 анексувавши Крим, і поточна ескалація не полегшує ситуацію для цієї країни.